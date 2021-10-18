Про це очільник держави заявив в ефірі програми “Факти тижня”.
“Хочу всіх заспокоїти. На сьогодні досить газу для суспільства, досить газу для споживачів за дуже нормальними цінами у порівнянні з європейськими цінами”, – сказав Зеленський.
За його словами, якби Уряд не втрутився в цінову політику, то українцям довелося б платити за газ по 50 грн.
“Зрозумійте, зараз ми всі бачимо, що ціна вже $2 тис. Тобто ціна реальна на ринку, якби влада не втрутилася, ціна була б для людей, як мінімум, 50 грн, а так для людей від НАК “Нафтогаз” – близько 8 грн. Я думаю, що це важливий пакет на рік, який запровадили ми, ще раз хочу повторити, саме вчасно”, – сказав Зеленський.
- Раніше президент України Володимир Зеленський вже запевняв, що до кінця опалювального сезону 2021/2022 року тарифи на тепло і гарячу воду для населення не будуть зростати.