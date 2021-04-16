У квартирі кожне приміщення має своє функціональне призначення, тому вимоги до підлогових матеріалів будуть відрізнятися.

На що звертати увагу

● Передпокій. Можна використовувати на вході решітки і ворсисті килимки, однак частина вуличних забруднень все ж потрапляє в квартиру, дряпаючи підлогу. Тому покриття, починаючи від входу, обирається зносостійке, термостабільне, без рельєфного малюнка. Не забуваємо про міцність: тут стукають жіночі підбори, трохи їде велосипед, самокат, сумка на колесах.

● Кухня. Підлогове покриття не повинно вбирати жир, йому слід бути стійким до багаторазового переміщення. Важливо, щоб підлога не була ковзкою, якщо буде щось розлито, а також відрізнялася стійкістю до ударів.

● Санвузол. Основні вимоги – вологостійкість, здатність витримувати стаціонарні та вібронавантаження.

● Балкон. Якщо конструкція не захищена склінням, то матеріал купується морозостійкий, гідрофобний, з низьким ступенем зносу.

● Спальня. Переміщення незначні. Любителям прохолоди можна порадити натуральні матеріали з каменю, а шанувальникам термічного комфорту – оздоблення з деревини.

● Дитяча кімната. З моменту освоєння процесу ходьби малюк продовжує активно переміщатися. Матеріал для підлоги потрібен екологічний, міцний, теплий. Слід обрати покриття, яке б добре чистилося, витримувало падіння іграшок, їзду іграшкових машинок та інші розваги.

● Вітальня. В цьому місці збираються члени сім’ї, щоб поспілкуватися, отримати підтримку, зайнятися спільною справою. Тут приймають друзів, рідних, організовуючи невеликі посиденьки і святкуючи урочисті події. Пол обирають зносостійкий, а якщо члени сім’ї не люблять ходити в тапочках, то монтують покриття з електропідігрівом.

Фіксація з переходом

Для приміщень у квартирі обирають різні оздоблювальні матеріали. У граничній зоні необхідно здійснити їх стикування. Робиться це за допомогою спеціальної стрічки з металу (пластика), яка випускається з урахуванням безлічі відтінків декоративних матеріалів. З’єднувальні пороги не заважають переміщенню людей і функціоналу міжкімнатних дверей, оскільки їх товщина складає всього лише 1-3 мм.

Вибір матеріалів для підлоги

1. Плиткові рішення

Керамічний штучний продукт зроблений на натуральній основі, стійкий до дії експлуатаційних факторів, добре очищається усіма способами проведення прибирання, але при цьому крихкий і тактильно холодний. Прослужить 5-10 років.

Керамограніт витримує удари від падаючих предметів, перепад температур, нестабільну вологість. Гарний у тандемі з гріючим контуром. Відрізняється складністю при механічній обробці і монтажі. Використовується без заміни протягом 50 років.

2. Деревомістка продукція для підлоги

Паркет-дошка складається з декількох шарів. Особливість укладання – в перпендикулярності рядів, що забезпечує особливу міцність укладеного масиву. Верхнім шаром обраний шпон, що імітує різні типи деревини. Матеріал добре підходить для кімнат.

Штучний паркет представлений маленькими планками суцільного типу, оскільки виготовляється з цілісного матеріалу. Зручний, коли потрібно виконати дизайн нестандартної за конфігурацією підлоги. Боїться вологи, тому покривається лаком, який потрібно оновлювати через 2-3 роки.

Дошка з деревного масиву зручна збільшеними розмірами. Як і штучний паркет, її поверхню допускається реанімувати методом циклювання і шліфування.

3. Імітація

Ламінат за допомогою замкових з’єднань укладається дуже швидко. Крім кольору і текстури, обирається за класом зносостійкості. Під час укладання вимагає вирівнювання підлоги і наявності підкладки. Може застосовуватися в конструкції поверхонь, які гріють. Така підлога прослужить 5-7 років, а виконають її монтаж такі фахівці.

Лінолеум приєднується на клею. Уклавши матеріал на всю ширину кімнати, ви отримаєте безшовне оздоблення. Найкращим є натуральний лінолеум, зроблений на основі джутової тканини і лляної олії. Стійкий до вологи, грибку та вигоряння, звуковбирний матеріал прослужить 30-50 років.

Вініл у вигляді полімерної плитки добре протистоїть волозі. Він майже не стирається, нейтралізує шум, не боїться змін температури і вологості.

Тепер ви легко оберете підлогове покриття для різних приміщень для своєї квартири, приватного будинку, дачі.