Комітет виборців України проаналізував відвідування парламентськими фракціями пленарних засідань Верховної Ради у перший рік роботи (29 серпня 2019 – 29 серпня 2020 р.). Найвищі показники відвідування у депутатів фракції "Слуги народу" та "Європейської солідарності".

Про це повідомила пресслужба КВУ.

Так, в середньому пленарні засідання відвідували 78 % депутатів монобільшості та 75 % депутатів ЄС.

Дещо нижчі показники в депутатів “Голосу”: в середньому на засіданнях були зареєстровані 72 % депутатів фракції.

Нижчі показники в народних депутатів “Опозиційної платформи – За життя” та ВО “Батьківщина”. В середньому пленарні засідання відвідували 62 % депутатів ОПЗЖ та 61 % депутатів “Батьківщини”.

“Існує широко розрекламована теза про те, що депутати цього скликання частіше відвідують пленарні засідання, аніж їх попередники. Однак цифри вказують, що така оцінка не завжди відповідає дійсності. До прикладу, за перший рік роботи ВР IX скликання жодна фракція не має показників відвідуваності вище 80 %. Тоді як у ВР VIII скликання відразу кілька фракцій демонстрували такі результати. Так, у 2017 році за даними КВУ середні показники відвідування були такими: Народний Фронт – 84 %, БПП – 83 %, Радикальна партія Олега Ляшка – 80 %, що є вищим показниками, аніж у депутатів монобільшості та інших фракцій Ради”, – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього у перший рік роботи Верховної Ради IX скликання було проведено 117 пленарних засідань.