Які країни відкрили свої кордони для українців

#Букви розповідають про умови в’їзду в кожну з них.
Чорногорія
В’їзд в Чорногорію для громадян України дозволено, однак тільки при наявності негативного результату тесту на COVID-19.
Це повинен бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA), зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).
Підходять тільки тести, зроблені в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Списку таких лабораторій в Україні немає, проте цю інформацію про наявність акредитації можна дізнатися безпосередньо в установі.
Туреччина
При перетині турецького кордону українцям доведеться пройти медичний огляд. У разі наявності симптомів гострих респіраторних захворювань необхідно буде безкоштовно здати ПЛР-тест на коронавірус.
Варто зазначити, що з 1 липня при в’їзді до Туреччини всі повинні мати страховий поліс, що покриває можливі витрати на лікування коронавірусу, який можна буде купити також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття в країну.
Єгипет
З 1 липня 2020 року громадянам України дозволено в’їзд в Єгипет без обмежень.
Сербія
В даний час громадянам України дозволено в’їзд в Сербію без будь-яких карантинних обмежень.
Британія
На даний момент відсутня заборона в’їзду і виїзду з Великобританії для громадян України. Режим в’їзду для громадян України є візовим.
Албанія
В’їзд в Албанію для громадян України дозволено. Карантинні заходи при в’їзді не передбачені.
Ірландія
В’їзд до Ірландії для українців дозволено. Режим в’їзду для громадян України залишається незмінним – на підставі ірландської візи.
Громадяни України, які подорожують до Ірландії з метою туризму, мають право на в’їзд з британською візою. В такому випадку першою країною в’їзду повинна бути Великобританія.
Білорусь
В даний час громадянам України дозволено в’їзд на територію Білорусі, в тому числі – з туристичною метою.
По приїзду до Білорусі українці повинні пройти 14-денну самоізоляцію. Місце для проходження самоізоляції ті, що приїжджають повинні забезпечити для себе самостійно, а адресу – повідомити прикордонникам при перетині кордону.
Важливо зазначити, що до завершення терміну обов’язкової самоізоляції громадяни України, які прибули в Білорусь, не зможуть повернутися назад.
Північна Македонія
З 26 червня 2020 року в Північній Македонії прийнято рішення про відкриття всіх прикордонних переходів для безперешкодного переміщення пасажирів і транспортних засобів. Таким чином, в’їзд в країну для українців відкрито.
Негативний ПЛР-тест на коронавірус для в’їзду не потрібен. Також після в’їзду в Північну Македонію не буде потрібна самоізоляція.
Туніс
Українцям дозволено в’їзд в Туніс тільки за умови наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.
Також, навіть при наявності негативного тесту після в’їзду до Тунісу українцям доведеться проходити обов’язковий карантин тривалістю від 7 до 14 днів.
Мексика
Громадянам України дозволено в’їзд до Мексики без обмежень.
Словенія
В’їзд до Словенії для українців дозволено, проте після прибуття в країну доведеться проходити 14-денний карантин.
При цьому наголошується, що українцям, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні карантин не потрібно проходити.
США
В даний час в’їзд в США для громадян України дозволено. Водночас, діє ряд обмежень.
Введено обмеження на поїздки в США громадян України, які протягом останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн-членів Шенгенської угоди, Великобританії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки Іран. Зазначені обмеження діють також для пасажирів, що знаходяться на територіях названих країн з метою транзиту.
- #Букви розповідали, як під час літнього відпочинку не захворіти на COVID-19.
- Національна служба здоров’я також надала рекомендації українцям, які збираються на відпочинок до моря в умовах епідемії коронавірусу.