Які країни відкрили свої кордони для українців

Станом на сьогодні, 4 липня, 13 країн відкрили свої кордони для громадян України.

#Букви розповідають про умови в’їзду в кожну з них.

Чорногорія

В’їзд в Чорногорію для громадян України дозволено, однак тільки при наявності негативного результату тесту на COVID-19.

Це повинен бути ПЛР-тест або ІФА-тест на антитіла (ELISA), зроблений не пізніше ніж за 72 години до моменту перетину чорногорського кордону (72 години з моменту забору зразків, а не отримання результатів).

Підходять тільки тести, зроблені в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189 або ISO / IEC 17025. Списку таких лабораторій в Україні немає, проте цю інформацію про наявність акредитації можна дізнатися безпосередньо в установі.

Туреччина

При перетині турецького кордону українцям доведеться пройти медичний огляд. У разі наявності симптомів гострих респіраторних захворювань необхідно буде безкоштовно здати ПЛР-тест на коронавірус.

Варто зазначити, що з 1 липня при в’їзді до Туреччини всі повинні мати страховий поліс, що покриває можливі витрати на лікування коронавірусу, який можна буде купити також безпосередньо в аеропорту Туреччини після прибуття в країну.

Єгипет

З 1 липня 2020 року громадянам України дозволено в’їзд в Єгипет без обмежень.

Сербія

В даний час громадянам України дозволено в’їзд в Сербію без будь-яких карантинних обмежень.

Британія

На даний момент відсутня заборона в’їзду і виїзду з Великобританії для громадян України. Режим в’їзду для громадян України є візовим.

Албанія

В’їзд в Албанію для громадян України дозволено. Карантинні заходи при в’їзді не передбачені.

Ірландія

В’їзд до Ірландії для українців дозволено. Режим в’їзду для громадян України залишається незмінним – на підставі ірландської візи.

Громадяни України, які подорожують до Ірландії з метою туризму, мають право на в’їзд з британською візою. В такому випадку першою країною в’їзду повинна бути Великобританія.

Білорусь

В даний час громадянам України дозволено в’їзд на територію Білорусі, в тому числі – з туристичною метою.

По приїзду до Білорусі українці повинні пройти 14-денну самоізоляцію. Місце для проходження самоізоляції ті, що приїжджають повинні забезпечити для себе самостійно, а адресу – повідомити прикордонникам при перетині кордону.

Важливо зазначити, що до завершення терміну обов’язкової самоізоляції громадяни України, які прибули в Білорусь, не зможуть повернутися назад.

Північна Македонія

З 26 червня 2020 року в Північній Македонії прийнято рішення про відкриття всіх прикордонних переходів для безперешкодного переміщення пасажирів і транспортних засобів. Таким чином, в’їзд в країну для українців відкрито.

Негативний ПЛР-тест на коронавірус для в’їзду не потрібен. Також після в’їзду в Північну Македонію не буде потрібна самоізоляція.

Туніс

Українцям дозволено в’їзд в Туніс тільки за умови наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус.

Також, навіть при наявності негативного тесту після в’їзду до Тунісу українцям доведеться проходити обов’язковий карантин тривалістю від 7 до 14 днів.

Мексика

Громадянам України дозволено в’їзд до Мексики без обмежень.

Словенія

В’їзд до Словенії для українців дозволено, проте після прибуття в країну доведеться проходити 14-денний карантин.

При цьому наголошується, що українцям, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання в країні карантин не потрібно проходити.

США

В даний час в’їзд в США для громадян України дозволено. Водночас, діє ряд обмежень.

Введено обмеження на поїздки в США громадян України, які протягом останніх 14 днів перебували на території будь-якої з 26 європейських країн-членів Шенгенської угоди, Великобританії, Ірландії, а також Китайської Народної Республіки, Бразилії та Ісламської Республіки Іран. Зазначені обмеження діють також для пасажирів, що знаходяться на територіях названих країн з метою транзиту.