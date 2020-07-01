Станом на 1 липня п’ять туристичних країн вже відкрили свої кордони для громадян України.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, кордони для українців відкрили:

Туреччина;

Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19);

Албанія;

Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла);

Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин).

Зазначається, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено.

Криклій додав, що кожні два тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.

Крім того, в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією.