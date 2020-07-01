Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.
Зокрема, кордони для українців відкрили:
- Туреччина;
- Єгипет (але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, адже Єгипет віднесений до країн з високим рівнем інцидентності COVID-19);
- Албанія;
- Хорватія (за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла);
- Чорногорія (за наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин).
Зазначається, що через нестабільну епідеміологічну ситуацію в Україні інші європейські кордони залишаються зачиненими для українських туристів. Проте іноземцям, дипломатам та громадянам України, які мають дійсні робочі чи навчальні контракти або посвідчення на проживання в ЄС, морякам, що прямують на корабель, громадянам, які транзитом прямують через ЄС, в’їзд дозволено.
Криклій додав, що кожні два тижні ЄС переглядатиме список держав, з яких можливо в’їжджати. І в залежності від обставин буде частково або повністю знімати обмеження на поїздки чи знову вводити їх для конкретних країн.
Крім того, в залежності від розвитку епідеміологічної ситуації в Україні рішення про відкриття кордонів буде ухвалено Грузією.
- Рада Європейського союзу ухвалила рішення щодо відкриття зовнішніх кордонів для громадян 14 країн. Україна до цього списку не увійшла.