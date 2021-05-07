Вибір квітів на перше побаченні дуже важливий. Це особливий момент знайомства з людиною і потрібно, щоб все пройшло вдало. Композиція не повинна бути занадто пишною, щоб не змусити дівчину ніяковіти.

Простий букет квітів можна доповнити подарунком, беручи до уваги умови побачення. Наприклад, якщо у ваших планах прогулянка в парку, то краще подарувати невелику корзину квітів, а якщо зустріч запланована в кафе, подаруйте сезонні квіти, альстромеріі або класичні троянди. Варіантів безліч і краще ретельно підготуватись.

Правильно вибираємо композицію для побачення

Букет повинен бути максимально романтичним, невеликим і підкреслювати ваше поважне ставлення. Свіжі квіти, подаровані від щирого серця, – це шанс знайти кохану на все життя. Флористи виділяють декілька найкращих квітів для першого побачення:

Троянди – класичні квіти не тільки для першого побачення, а ще й для більшості свят та особистих пам’ятних дат. На перше побачення зазвичай обирають букет з 5-7 білих чи рожевих троянд.

Альстромерії – чудовий вибір через надзвичайну властивість бутона розкриватися поступово на ваших очах. Даруючи один букет, через деякій проміжок часу він буде виглядати зовсім по-іншому.

Тюльпани – більшість дівчат обожнюють ці свіжі весняні квіти. На перше побачення можна подарувати навіть пишний букет тюльпанів або доповнити їх ірисами. Ці квіти символізують довіру та щире кохання.

Бузок – пишні і невимушені квіти створять відповідну атмосферу при першій романтичній зустрічі. Зазвичай вибирають фіолетові відтінки цих квітів, або поєднують їх із сезонними квітами.

Чому замовляти доставку квітів вигідно

Якщо ви бажаєте справити враження на дівчину, скористайтеся послугою доставка квітів. Квіти можна доставити в ресторан, парк або дівчині додому. Це справить велике враження і допоможе вам назавжди стати романтиком в її очах. Замовляти квіти в інтернеті дуже вигідно з багатьох причин: