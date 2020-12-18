Про це повідомляє Укравтопром.
Лідерську позицію на ринку нових легкових автомобілів на електротязі зайняли відразу дві моделі – AUDI E-Tron та HYUNDAI Ioniq. Зокрема, українці придбали і зареєстрували однакову кількість автомобілів цих моделей – по 103 шт. кожної.
Другу сходинку займає JAGUAR I-Pace. Цей електричний кросовер купили 74 покупця.
На третьому місці опинився PORSCHE Taycan з 56 реєстраціями за одинадцять місяців.
Четвертим у рейтингу став корейський кросовер Hyndai Kona ( 53 реєстрації).
У п’ятірку бестселерів також потрапив BMW i3, перший серійний електромобіль німецького автогіганту BMW AG. Його придбали 48 українців.
На шостому місці опинився повнорозмірний електричний кросовер Tesla Model X, в активі якого 30 реєстрацій.
Сьому сходинку зайняв китайський кросовер JAC iEV7S . Цей автомобіль придбали 20 осіб.
На восьмому місці розташувався найпопулярніший в Україні електромобіль, за рахунок імпорту старих екземплярів, NISSAN Leaf (17 реєстрацій).
Дев’яте місце посіла TESLA Model 3. Цей електричний седан вибрали 14 автомобілістів.
А замикає ТОП-10 українського рейтингу нових електромобілів ZHIDOU D2 (8 реєстрацій).
- Леннерт Воутерс, дослідник безпеки в бельгійському університеті KU Leuven, виявив численні вразливості Tesla Model X, які роблять можливим легку крадіжку автомобілю.