За одинадцять місяців 2020 року українську реєстрацію отримали 6,8 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення. З цієї кількості новими легковими електрокарами були лише 559 машин.

Про це повідомляє Укравтопром.

Лідерську позицію на ринку нових легкових автомобілів на електротязі зайняли відразу дві моделі – AUDI E-Tron та HYUNDAI Ioniq. Зокрема, українці придбали і зареєстрували однакову кількість автомобілів цих моделей – по 103 шт. кожної.

Другу сходинку займає JAGUAR I-Pace. Цей електричний кросовер купили 74 покупця.

На третьому місці опинився PORSCHE Taycan з 56 реєстраціями за одинадцять місяців.

Четвертим у рейтингу став корейський кросовер Hyndai Kona ( 53 реєстрації).

У п’ятірку бестселерів також потрапив BMW i3, перший серійний електромобіль німецького автогіганту BMW AG. Його придбали 48 українців.

На шостому місці опинився повнорозмірний електричний кросовер Tesla Model X, в активі якого 30 реєстрацій.

Сьому сходинку зайняв китайський кросовер JAC iEV7S . Цей автомобіль придбали 20 осіб.

На восьмому місці розташувався найпопулярніший в Україні електромобіль, за рахунок імпорту старих екземплярів, NISSAN Leaf (17 реєстрацій).

Дев’яте місце посіла TESLA Model 3. Цей електричний седан вибрали 14 автомобілістів.

А замикає ТОП-10 українського рейтингу нових електромобілів ZHIDOU D2 (8 реєстрацій).