Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.
Як з’ясували соціологи, респонденти відносно більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії (52% опитаних), США (50%) та країнах Європейського Союзу (51%). Не довіряють їм – близько 20%.
Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30% респондентів. Не довіряють їм – 45%, вагаються із відповіддю – 23%.
Вакцинам з Китаю довіряють 17% опитаних, не довіряють – 35%, не змогли відповісти – 46%.
Натомість російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили лише 17% респондентів, недовіру – 58%. Вагалися з оцінкою – 24%.
Як зазначають соціологи, відносно більше прихильників вакцини, виробленої в РФ, серед мешканців Півдня та Сходу, старших опитаних, виборців партії “Опозиційна платформа – За життя”.
Порівнюючи загрозу від коронавірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%).
Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.
Як відомо, наразі у світі розроблені такі вакцини проти коронавірусу: Pfizer-BioNTech (американсько-німецький препарат); Moderna (США); Oxford-AstraZeneca (Велика Британія, Швеція); Novavax (США); Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca); CoronaVac (вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech); “Спутнік V” (Росія).
Згідно з даними на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, у нашій країні очікують на поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.
Поставки плануються як через глобальну ініціативу COVAX, так і через прямі закупівлі в компаній-виробників за кошти державного бюджету України, а також через закупівлі “за кошти міжнародних донорів”.
Проте досі Україна отримала лише перші 500 тисяч доз вакцини Covishield (23 лютого її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).
Сьогодні ж стало відомо, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
- 24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Covishield уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- 4 березня десятеро людей (п’ятеро лікарів і п’ятеро селебріті) вакцинувалися в прямому ефірі програми “Право на владу”. Серед них співачка Руслана, телеведучий Олександр Педан та інші. Це стало можливим завдяки наказу МОЗ від 1 березня, згідно з яким в Україні дозволили вакцинувати проти COVID-19 громадських діячів.
- 11 березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вакцинувався проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України видало наказ, згідно із яким учасники бойових дій, нардепи та відомі особи, старші за 60 років, можуть претендувати на залишки доз вакцини проти коронавірусу COVID-19.
- 19 березня Міністр охорони здоров’я Максим Степанов оголосив, що Україна перейшла до другого етапу вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Міністерство охорони здоров’я України планує в 2021 році закупити майже 8 млн доз вакцин проти коронавірусу COVID-19 для вакцинування 3,9 млн осіб. Про це повідомила експертна організація StateWatch, яка проаналізувала бюджетну програму МОЗ.