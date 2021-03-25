Українці більше довіряють вакцинам проти коронавірусу COVID-19, які виготовлені у Великій Британії, США та країнах Євросоюзу, а найменше – російському COVID-препарату.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 18 – 19 березня 2021 року.

Як з’ясували соціологи, респонденти відносно більше довіряють вакцинам, виготовленим у Великій Британії (52% опитаних), США (50%) та країнах Європейського Союзу (51%). Не довіряють їм – близько 20%.

Вакцинам, зробленим в Індії, довіряють 30% респондентів. Не довіряють їм – 45%, вагаються із відповіддю – 23%.

Вакцинам з Китаю довіряють 17% опитаних, не довіряють – 35%, не змогли відповісти – 46%.

Натомість російським вакцинам довіряють найменше: довіру їм висловили лише 17% респондентів, недовіру – 58%. Вагалися з оцінкою – 24%.

Як зазначають соціологи, відносно більше прихильників вакцини, виробленої в РФ, серед мешканців Півдня та Сходу, старших опитаних, виборців партії “Опозиційна платформа – За життя”.

Порівнюючи загрозу від коронавірусу та процесу вакцинації, більшість вважає, що сам вірус небезпечніший (74%), ніж вакцина від нього (15%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 1500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%.

Як відомо, наразі у світі розроблені такі вакцини проти коронавірусу: Pfizer-BioNTech (американсько-німецький препарат); Moderna (США); Oxford-AstraZeneca (Велика Британія, Швеція); Novavax (США); Johnson & Johnson (США); Covishield (вакцина під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca); CoronaVac (вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech); “Спутнік V” (Росія).

Згідно з даними на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, у нашій країні очікують на поставку вакцин: Covishield, AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Novavax.

Поставки плануються як через глобальну ініціативу COVAX, так і через прямі закупівлі в компаній-виробників за кошти державного бюджету України, а також через закупівлі “за кошти міжнародних донорів”.

Проте досі Україна отримала лише перші 500 тисяч доз вакцини Covishield (23 лютого її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

Сьогодні ж стало відомо, що з Китаю в Україну відправили першу партію вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.