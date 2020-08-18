Чохол - один з найпопулярніших товарів, які набувають разом з телефоном. Більшість покупців або вибирають аксесуар "на здачу", або отримують стандартний подарунок до смартфону.

Але сучасні чохли здатні не тільки прикрасити девайс, а й поліпшити його. Вони діляться на різні категорії за низкою параметрів. І це не тільки колір і принт. Як вибрати ідеальний чохол до смартфону, розповіли фахівці інтернет-магазину аксесуарів для мобільної техніки eCase.

Чохол – це красиво, комфортно і безпечно

Вибираючи чохли на телефон, можна загубитися в їх різноманітті. У число найбільш популярних входять:

кобура . Карман із спеціальним кріпленням на ремінь. Оснащений магнітним замком, але буває і на блискавки. Головна перевага – швидкий доступ до девайсу: взяти трубку в руки можна за пару секунд. При цьому телефон захищений від крадіжки, оскільки його можна розмістити в незручному для кишенькового злодія місці. На зорі мобілок мінусів у такого чохла не було взагалі. З ростом діагоналей смартфонів, з’явився недолік – розмір. Сучасна кобура досить громіздка;

. Карман із спеціальним кріпленням на ремінь. Оснащений магнітним замком, але буває і на блискавки. Головна перевага – швидкий доступ до девайсу: взяти трубку в руки можна за пару секунд. При цьому телефон захищений від крадіжки, оскільки його можна розмістити в незручному для кишенькового злодія місці. На зорі мобілок мінусів у такого чохла не було взагалі. З ростом діагоналей смартфонів, з’явився недолік – розмір. Сучасна кобура досить громіздка; футляр. Кобура, але без додаткових кріплень, теж на змійці або магніті. Буває зі спеціальним шнурком.Надійно захищає екран від подряпин всередині сумки, але є істотний недолік – щоб відповісти на дзвінок, доведеться дістати девайс з чохла і потім або тримати його другою рукою, або покласти назад в сумку;

Кобура, але без додаткових кріплень, теж на змійці або магніті. Буває зі спеціальним шнурком.Надійно захищає екран від подряпин всередині сумки, але є істотний недолік – щоб відповісти на дзвінок, доведеться дістати девайс з чохла і потім або тримати його другою рукою, або покласти назад в сумку; книжка і фліп. Теж класика. Перед тим, як взяти трубку, потрібно відкинути кришку на задню сторону чохла. Оснащений магнітним замком, липучкою або засувкою. Плюс в тому, що його не треба повертати в сумку (як у випадку з футляром), оскільки він кріпиться на телефон. Деякі варіанти мають внутрішні кишені, куди можна покласти кредитну карту. Фліп – та ж книжка, але відкривається вертикально. Мінус: відкрита “кришка” вільно бовтається, її треба фіксувати рукою.

Разом зі смартфонами на ринку з’явилися ще два типи чохлів:

бампер. Рамка, яка кріпиться до бічних граней телефону. З плюсів – відмінно виглядає, широкий вибір кольорів та матеріалів. Мінус – слабкий захист. Бампер спрацює тільки при падінні на ідеально рівну поверхню. В інших випадках девайс прийме удар на себе;

Рамка, яка кріпиться до бічних граней телефону. З плюсів – відмінно виглядає, широкий вибір кольорів та матеріалів. Мінус – слабкий захист. Бампер спрацює тільки при падінні на ідеально рівну поверхню. В інших випадках девайс прийме удар на себе; накладка. Захищає пристрій не тільки по периметру, але і всю задню частину. Плюси і мінуси бампера і накладки ідентичні.

Як вибрати кращий чохол

Сьогодні вибрати відповідний чохол – непросте завдання. З огляду на розмаїття, губишся настільки, що зовсім відмовляєшся від покупки.

“Насправді, розібратися не складно, достатньо сформулювати правильний алгоритм вибору” – говорить експерт eCase.com. Щоб купити чохол на самсунг, Айфон, Сяомі або смартфон іншого бренду, потрібно відповісти собі на наступні питання:

що важливіше: захист або привабливість? Симпатичний бампер майже не захищає, а громіздкий футляр збереже пристрій з практично 100% вірогідністю;

як телефон повинен кріпитися і чи повинен? Є варіанти з кріпленням на шию, руку, біцепс або пояс;

які додаткові функції потрібні? Сучасні чохли оснащені кишенями для кредитних карт, можуть перетворюватися в підставку, блокувати і розблокувати смартфон і навіть заряджати його (існує модифікація чохла з власної батареєю).

Простежте, щоб аксесуар збігався за розміром і мав відповідну перфорацію під роз’єми пристрою. Ну і, зрозуміло, бренд: від відомого виробника очікується якісний продукт.

Так, сьогодні чохол далеко за рамками безкоштовного аксесуара. Тому, купуючи смартфон, важливо не просто взяти для нього “обкладинку” навмання, а вибрати дійсно адекватний варіант.