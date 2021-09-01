Про це повідомляють #Букви.
“Я не знаю, чи вистачить нам часу, аби обговорити всі ці питання, але ми спробуємо знайти відповіді”, – сказав Зеленський.
Найголовнішим він назвав безпекові питання: безпека на Донбасі, безпека у тимчасово окупованому українському Криму, безпека в Чорному та Азовському морях.
Друге питання стосуватиметься енергетичної безпеки. Зокрема, Зеленський збирається розмовляти щодо запуску газопроводу “Північний потік – 2” Росією.
Третє питання стосуватиметься “ролі та пріоритетів України в НАТО“.
Наступне – роль США щодо мирних переговорів стосовно вирішення конфлікту на Донбасі.
Економічні питання. Зеленський повідомив, що було підготовлено спеціальний план щодо трансформації української економіки. Його цікавить “роль США у підтримці цього плану”.
“І останнє, дуже чутливе питання… Ми сьогодні вранці передали список всіх ув’язнених та військовополонених, які знаходяться на території Донбасу та в Криму, в Росії, в Москві… Їх приблизно 450 осіб… Яку роль та допомогу можуть надати США в цьому питанні”, – резюмував Зеленський.
Очікується, що зустріч Байдена та Зеленського в розширеному форматі триватиме 40 хвилин. Після цього голови держав спілкуватимуться віч-на-віч.
В делегації України, окрім президента, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, міністр енергетики України Герман Галущенко, посол України в США Оксана Маркарова.
Чи буде спільна пресконференція президентів – невідомо. Принаймні, в розкладі Байдена її немає.
Речниця Білого дому Джен Псакі зможе прокоментувати зустріч Байдена й Зеленського лише завтра, 2 вересня, оскільки її зустріч з представниками ЗМІ відбудеться за годину до спілкування президентів.
Можливо, Зеленський вийде до журналістів один — про це не сповістили.
Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив лише таке:
“Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч”.
Чим займається українська делегація у Вашингтоні
За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.
Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.
31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.
Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.
Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.
- Раніше Офіс президента України поширив заяву про те, що Байден підтримав план членства в НАТО, однак згодом виправив її після того, як у Білому Домі заперечили, що подібну заяву зробив президент США.
- Організація Freedom House назвала дві важливі теми, які мають обговорити Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі.