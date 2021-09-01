Президент України Володимир Зеленський назвав питання, які збирається обговорити з американським лідером Джо Байденом під час офіційної двосторонньої зустрічі в Овальному кабінеті.

Про це повідомляють #Букви.

“Я не знаю, чи вистачить нам часу, аби обговорити всі ці питання, але ми спробуємо знайти відповіді”, – сказав Зеленський.

Найголовнішим він назвав безпекові питання: безпека на Донбасі, безпека у тимчасово окупованому українському Криму, безпека в Чорному та Азовському морях.

Друге питання стосуватиметься енергетичної безпеки. Зокрема, Зеленський збирається розмовляти щодо запуску газопроводу “Північний потік – 2” Росією.

Третє питання стосуватиметься “ролі та пріоритетів України в НАТО“.

Наступне – роль США щодо мирних переговорів стосовно вирішення конфлікту на Донбасі.

Економічні питання. Зеленський повідомив, що було підготовлено спеціальний план щодо трансформації української економіки. Його цікавить “роль США у підтримці цього плану”.

“І останнє, дуже чутливе питання… Ми сьогодні вранці передали список всіх ув’язнених та військовополонених, які знаходяться на території Донбасу та в Криму, в Росії, в Москві… Їх приблизно 450 осіб… Яку роль та допомогу можуть надати США в цьому питанні”, – резюмував Зеленський.

Очікується, що зустріч Байдена та Зеленського в розширеному форматі триватиме 40 хвилин. Після цього голови держав спілкуватимуться віч-на-віч.

В делегації України, окрім президента, голова Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга, міністр енергетики України Герман Галущенко, посол України в США Оксана Маркарова.

Чи буде спільна пресконференція президентів – невідомо. Принаймні, в розкладі Байдена її немає.

Речниця Білого дому Джен Псакі зможе прокоментувати зустріч Байдена й Зеленського лише завтра, 2 вересня, оскільки її зустріч з представниками ЗМІ відбудеться за годину до спілкування президентів.

Можливо, Зеленський вийде до журналістів один — про це не сповістили.

Прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров повідомив лише таке:

“Приблизно о 14-й за Вашингтоном розпочнеться довгоочікувана зустріч із Джо Байденом. У складі делегацій та віч-на-віч”.

Чим займається українська делегація у Вашингтоні

За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.

Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.

31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.

Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.

Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.