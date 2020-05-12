У Якутську спорядили до психіатричної лікарні чоловіка, який називає себе шаманом, через відмову проходити тест на наявність коронавірусу.

Про це повідомляє російське інтернет-видання “МБХ медиа“.

За інформацією правозахисників, близько двох десятків співробітників ОМОНу “штурмували будинок” шамана Олександра Габишева. При цьому силовики не представили документів.

Перед цим до Габишева кілька разів приходили люди, які хотіли забрати матеріал для тесту на коронавірус.

Відзначимо, Габишев, називає себе “шаманом-воїном”. Він став відомий після того, як навесні 2019 року розпочав піший похід з Якутська до Москви, щоб “вигнати” Володимира Путіна. За це проти нього порушили кримінальну справу за статтею про заклики до екстремізму, але звинувачення йому не пред’явили.