Журналістка Яніна Соколова розповіла, що її програму "Як вам не соромно" на каналі "Україна24" закрили до осені ніби через карантин.

Про це сама Соколова повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Вчора вийшов третій випуск програми “Як вам не соромно”. В ньому ми говорили про некомфортне. Розслідування про Укрспирт. Скорочення бюджету на культуру, освіту, молодь, спорт і соцвиплати, нездатність влади боротися з коронавірусом. В кінці включився Гео Лерос і розповів про Єрмака, його методи помсти і Денискині плівках”, – написала вона.

За словами журналістки, сьогодні, 3 квітня, телеканал “Україна24” оголосив про замороження проекту до осені, посилаючись на карантин.

Водночас Соколова нагадала, що політичне ток-шоу Савіка Шустера на даний момент триває в умовах карантину.

“Я не знаю, чи вийдемо ми на каналі восени. Ми мали відкриті і довірливі відносини, скріплені редакційної угодою про невтручання”, – написала вона.

Також журналістка пообіцяла створити наступний випуск програми власними силами, випустивши його на Youtube.

В свою чергу у прес-релізі “Медіа Групи Україна” повідомляється, що виробництво ток-шоу “Як вам не соромно” Яніни Соколової призупиняється до осіннього телевізійного сезону.

“В режимі карантину формат програми не може бути реалізований в повному обсязі. Зокрема, неможливо запросити аудиторію, а ті, від кого Яніна вимагає правди, не приходять до неї в студію, посилаючись на необхідність самоізоляції”, – йдеться в релізі.