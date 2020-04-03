Про це сама Соколова повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
“Вчора вийшов третій випуск програми “Як вам не соромно”. В ньому ми говорили про некомфортне. Розслідування про Укрспирт. Скорочення бюджету на культуру, освіту, молодь, спорт і соцвиплати, нездатність влади боротися з коронавірусом. В кінці включився Гео Лерос і розповів про Єрмака, його методи помсти і Денискині плівках”, – написала вона.
За словами журналістки, сьогодні, 3 квітня, телеканал “Україна24” оголосив про замороження проекту до осені, посилаючись на карантин.
Водночас Соколова нагадала, що політичне ток-шоу Савіка Шустера на даний момент триває в умовах карантину.
“Я не знаю, чи вийдемо ми на каналі восени. Ми мали відкриті і довірливі відносини, скріплені редакційної угодою про невтручання”, – написала вона.
Також журналістка пообіцяла створити наступний випуск програми власними силами, випустивши його на Youtube.
В свою чергу у прес-релізі “Медіа Групи Україна” повідомляється, що виробництво ток-шоу “Як вам не соромно” Яніни Соколової призупиняється до осіннього телевізійного сезону.
“В режимі карантину формат програми не може бути реалізований в повному обсязі. Зокрема, неможливо запросити аудиторію, а ті, від кого Яніна вимагає правди, не приходять до неї в студію, посилаючись на необхідність самоізоляції”, – йдеться в релізі.
- Увечері 2 квітня кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в світі перевищило 1 млн. Понад 50 тисяч людей загинули.
- Станом на ранок 3 квітня в Україні зафіксовано вже 942 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 138 нових випадків.