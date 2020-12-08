Янукович хоче взяти участь у засіданні суду щодо його арешту

Про це повідомив його адвокат Віталій Сердюк в соцмережі Facebook.
Він зазначив, що 9 грудня о 14:45 у Печерському районному суді Києва розглядатиметься клопотання про обрання експрезиденту Віктору Януковичу запобіжного заходу у справі Майдану.
“Віктор Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків”, – повідомив адвокат.
Так, захист експрезидента хоче публічно допитати: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка, Арсенія Яценюка, Петра Порошенка, Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка, Івана Бубонця, Володимира Парасюка, грузинських снайперів.
“Також, передаємо суду і будемо вимагати публічного вивчення 15 томів матеріалів, що підтверджують причетність до розстрілів на Майдані реальних вбивць – представників постмайданної влади”, – написав адвокат.
- 16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про розгін Майдану у лютому 2014 року. Справу розглядали за апеляційними скаргами адвокатів Горошинського і Федоренка в інтересах підозрюваного Януковича. Суд скасував рішення Печерського суду від 12 травня, який задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Януковича.