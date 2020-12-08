Covid-19 Україна

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Янукович хоче взяти участь у засіданні суду щодо його арешту

Експрезидент-втікач Віктор Янукович хоче взяти участь у засіданні Печерського районного суду Києва щодо обрання йому запобіжного заходу у справі Майдану.

Вівторок, 8 грудня 2020, 17:36

Про це  повідомив його адвокат Віталій Сердюк в соцмережі Facebook.

Він зазначив, що 9 грудня о 14:45 у Печерському районному суді Києва розглядатиметься клопотання про обрання експрезиденту Віктору Януковичу запобіжного заходу у справі Майдану.

“Віктор Янукович вимагає особистої участі в процесі, залучення до нього потерпілих і допиту свідків”, – повідомив адвокат.

Так, захист експрезидента хоче публічно допитати: Миколу Азарова, Віталія Захарченка, Олександра Якименка, Арсенія Яценюка, Петра Порошенка,  Андрія Парубія, Олександра Турчинова, Юрія Луценка, Івана Бубонця, Володимира Парасюка, грузинських снайперів.

“Також, передаємо суду і будемо вимагати публічного вивчення 15 томів матеріалів, що підтверджують причетність до розстрілів на Майдані реальних вбивць – представників постмайданної влади”, – написав адвокат.

  • 16 листопада Київський апеляційний суд скасував рішення про заочний арешт експрезидента Віктора Януковича у справі про розгін Майдану у лютому 2014 року. Справу розглядали за апеляційними скаргами адвокатів Горошинського і Федоренка в інтересах підозрюваного Януковича. Суд скасував рішення Печерського суду від 12 травня, який задовольнив клопотання слідства про заочний арешт Януковича.
Теги: Віктор Янукович, Євромайдан, Печерський райсуд, розстріли, суд

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