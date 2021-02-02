Про це повідомив адвокат експрезидента Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook.
Нагадаємо, 28 січн слідчі Державного бюро розслідувань повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через “Харківські угоди” з Росією.
“Віктор Янукович звернувся до Офісу uенпрокурора і в Державне бюро розслідувань з проханням прибути за місцем його тимчасового проживання у РФ для з’ясування всіх необхідних питань у справах, що існуюь. Відповідні заяви подали сьогодні”, – повідомив Сердюк.
За словами адвоката, “місце його (Януковича – ред.) перебування давно відомо правоохоронним органам”.
Адвокат також виклав скрін-копії цих звернень, в яких вказується, що Янукович вимагає “невідкладно прибути за адресою мого нинішнього місцезнаходження в Російській Федерації (м. Ростов-на-Дону, вул. Єременко, д. 81, корпус “В”) з метою проведення необхідних процесуальних дій з моєю участю і встановлення об’єктивної істини щодо обставин укладення Харківських угод”.
Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці. 2 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд залишив чинним цей вирок.
- Також триває розгляд справи щодо розстрілів на Майдані, фігурантом якої є Янукович. Через неявку захисників президента-втікача, у цій справі йому призначать державного адвоката.