Експрезидент Віктор Янукович просить представників Офісу генерального прокурора і Державного бюро розслідувань прибути до нього у РФ для з'ясування всіх необхідних питань з приводу укладення "Харківських угод".

Про це повідомив адвокат експрезидента Віталій Сердюк на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, 28 січн слідчі Державного бюро розслідувань повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через “Харківські угоди” з Росією.

“Віктор Янукович звернувся до Офісу uенпрокурора і в Державне бюро розслідувань з проханням прибути за місцем його тимчасового проживання у РФ для з’ясування всіх необхідних питань у справах, що існуюь. Відповідні заяви подали сьогодні”, – повідомив Сердюк.

За словами адвоката, “місце його (Януковича – ред.) перебування давно відомо правоохоронним органам”.

Адвокат також виклав скрін-копії цих звернень, в яких вказується, що Янукович вимагає “невідкладно прибути за адресою мого нинішнього місцезнаходження в Російській Федерації (м. Ростов-на-Дону, вул. Єременко, д. 81, корпус “В”) з метою проведення необхідних процесуальних дій з моєю участю і встановлення об’єктивної істини щодо обставин укладення Харківських угод”.

Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.