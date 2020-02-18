Звернення Януковича опублікував на своїй сторінці в Facebook його адвокат Віталій Сердюк.

Президент-втікач в черговий раз звинуватив українських політиків в загибелі українців на Майдані і російсько-українській війні.

В той же час, на думку Януковича, сьогоднішня політика Президента Володимира Зеленського “об’єднує Україну”.

“Після виборів Президента 2019 року народ України відсторонив від влади Порошенка, давши шанс Президенту Зеленському та його команді об’єднати Україну. Перші кроки В. Зеленського дають надію на мир, справедливість і встановлення стабільності в країні”, – написав він.

Крім того, Віктор Янукович заявив, що “буде робити все для того, щоб країна не втратила цю надію”.