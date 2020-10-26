Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.
У понеділок, 26 жовтня, суд розглянув клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту у справі про легалізацію доходів. У цій справі Януковича підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України (привласнення/розтрата майна, легалізація доходів, пропозиція/одержання неправомірної вигоди).
Суд відхилив клопотання прокурора через порушення умов досудового розслідування.
“Причини відмови – порушення правил оголошення підозрюваної особи у міжнародний розшук. Також, на час подання заяви про обрання запобіжного заходу органи досудового розслідування не відновили розслідування у даному кримінальному провадженні, як того вимагає законодавство”, — зазначили у ВАКС.
- 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок колишньому українському президенту-втікачеві Віктору Януковичу у справі про державну зраду.
- У травні Печерський суд Києва заочно взяв під варту президента-втікача Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.
- Тоді ж повідомлялося, що заочний арешт Януковича дає правоохоронцям можливість запустити процедуру його екстрадиції.