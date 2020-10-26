Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про відмивання грошей.

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

У понеділок, 26 жовтня, суд розглянув клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту у справі про легалізацію доходів. У цій справі Януковича підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України (привласнення/розтрата майна, легалізація доходів, пропозиція/одержання неправомірної вигоди).

Суд відхилив клопотання прокурора через порушення умов досудового розслідування.