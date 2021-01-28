Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили колишньому президенту України Віктору Януковичу про підозру в державній зраді через "Харківські угоди" з Росією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Зокрема, він підозрюється в тому, що діючи за попередньою змовою з вищими посадовими особами Російської Федерації, в порушення вимог Конституції України та Закону України “Про міжнародні договори України», на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України, надав іноземній державі – Російській Федерації та її представнику – президенту РФ Дмитру Медведєву допомогу у проведенні підривної діяльності проти України.

Встановлено, що підозрюваний 21 квітня 2010 року, перебуваючи у місті Харкові, штучно створюючи передумови до збільшення чисельності військ РФ та умови їх перебування на суверенній території України, під приводом отримання знижки на природний газ, підписав від імені України Угоду між Україною та Російською Федерацією. Цим документом було продовжено на 25 років строк перебування Чорноморського флоту Російської Федерації.

У результаті підписаних експрезидентом так званих “Харківських угод” було збільшено особовий склад військ та військової техніки Збройних Сил РФ на території України замість підготовки до їх зменшення та виведення з території України.

Як повідомлялося, раніше, 26 жовтня слідчий суддя Вищого антикорупційного суду відмовив у задоволенні клопотання прокуророві САП про обрання запобіжного заходу Віктору Януковичу у справі щодо незаконне заволодіння державною резиденцією “Межигір’я”.