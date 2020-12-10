Експрезиденту України Віктору Януковичу призначать державного адвоката у справі про розстріли на Майдані через неявку його захисту на судове засідання після перерви.

Про це йшлося під час вчорашнього засідання із обрання Януковичу запобіжного заходу.

Засідання в Печерському районному суді Києва тривало близько семи годин, протягом яких сторони обвинувачення і захисту заявляли різні клопотання.

Сам Янукович не був присутній на судовому засіданні і передав через адвокатів заяву, в якій пояснив свою відсутність “загрозою життю”, яка “не дозволяє йому повернутися до України”, повідомляє “Суспільне”.

Під час засідання суддя В’ячеслав Підпалий відмовив Януковичу у виступі в суді в режимі відеозв’язку.

Пізно ввечері суддя оголосив тригодинну перерву для ознайомлення захисту з долученими прокуратурою матеріалами.

Однак після перерви адвокати Януковича в залу суду не повернулися. У зв’язку з цим суддя заявив, що адвокати самоусунулися від своїх обов’язків.

“Фактично у нас є самоусунення”, – зазначив суддя.

Цю позицію підтримали і прокурори. Вони вказали на те, що захисники були повідомлені про продовження слухання, але не прийшли. А за відсутності адвокатів засідання продовжувати неможливо.

Висловлювалася думка, що залучення безкоштовного адвоката сприятиме явці захисників (якщо вони знову з’являться на засіданні, то зможуть брати в ньому участь).

У результаті суддя доручив призначити Януковичу безкоштовного адвоката і забезпечити його прибуття на засідання до Печерського райсуду на 12:00 10 грудня.

Запобіжний захід Януковичу поки не обрали.

Як відомо, йдеться про справу по кримінальному провадженню за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва (на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.

Печерський районний суд Києва в травні 2020 року обрав колишньому президенту Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в зазначеному провадженні.

У листопаді Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт. У суді пояснювали це тим, що “сторона обвинувачення не надала документів, що підтверджували перебування підозрюваного в міжнародному розшуку”.