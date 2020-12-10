Про це йшлося під час вчорашнього засідання із обрання Януковичу запобіжного заходу.
Засідання в Печерському районному суді Києва тривало близько семи годин, протягом яких сторони обвинувачення і захисту заявляли різні клопотання.
Сам Янукович не був присутній на судовому засіданні і передав через адвокатів заяву, в якій пояснив свою відсутність “загрозою життю”, яка “не дозволяє йому повернутися до України”, повідомляє “Суспільне”.
Під час засідання суддя В’ячеслав Підпалий відмовив Януковичу у виступі в суді в режимі відеозв’язку.
Пізно ввечері суддя оголосив тригодинну перерву для ознайомлення захисту з долученими прокуратурою матеріалами.
Однак після перерви адвокати Януковича в залу суду не повернулися. У зв’язку з цим суддя заявив, що адвокати самоусунулися від своїх обов’язків.
“Фактично у нас є самоусунення”, – зазначив суддя.
Цю позицію підтримали і прокурори. Вони вказали на те, що захисники були повідомлені про продовження слухання, але не прийшли. А за відсутності адвокатів засідання продовжувати неможливо.
Висловлювалася думка, що залучення безкоштовного адвоката сприятиме явці захисників (якщо вони знову з’являться на засіданні, то зможуть брати в ньому участь).
У результаті суддя доручив призначити Януковичу безкоштовного адвоката і забезпечити його прибуття на засідання до Печерського райсуду на 12:00 10 грудня.
Запобіжний захід Януковичу поки не обрали.
Як відомо, йдеться про справу по кримінальному провадженню за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, в тому числі умисних вбивств, скоєних у період з 18 по 20 лютого 2014 року в центральній частині Києва (на Майдані Незалежності і прилеглих вулицях) щодо мітингувальників.
Печерський районний суд Києва в травні 2020 року обрав колишньому президенту Януковичу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою в зазначеному провадженні.
У листопаді Київський апеляційний суд частково задовольнив скаргу захисту Януковича і скасував рішення про його заочний арешт. У суді пояснювали це тим, що “сторона обвинувачення не надала документів, що підтверджували перебування підозрюваного в міжнародному розшуку”.
- У січні 2019 року Оболонський районний суд Києва заочно оголосив вирок експрезиденту України Віктору Януковичу за звинуваченням у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність України. Його засудили до 13 років в’язниці.
- 2 жовтня Київський апеляційний суд залишив чинним вирок колишньому українському президенту-втікачеві Віктору Януковичу у справі про державну зраду.
- У листопаді Верховний суд України відмовив у задоволенні позову експрезидента Віктора Януковича до колишнього генерального прокурора Юрія Луценка про захист честі, гідності і ділової репутації.