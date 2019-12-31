Авіаперевізник Japan Airlines дарує 50 тисяч квитків іноземним туристам на внутрішні рейси з 1 липня по 30 вересня 2020 року.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Акція, що одержала назву “виграй поїздку з JAL”, приурочена до Літніх Олімпійських ігор, які пройдуть в 2020 році в Токіо. Таким чином перевізник має намір спонукати тих, хто приїде влітку в Токіо на Олімпійські і Паралімпійські ігри відвідати інші райони країни і познайомитися з місцевими пам’ятками.

Щоб отримати безкоштовні квитки, іноземці повинні бути зареєстровані в програмі Mileage Bank. Ця програма пропонує пасажирам Japan Airlines отримувати бали за рейси, які потім можна використовувати для бронювання безкоштовних польотів тощо.

Авіакомпанія рекомендує вибрати чотири місцевих напрямки з аеропортів Ханеда в Токіо, Ітамі або Кансай в Осаці. Заявку на отримання безкоштовних квитків може залишити компанія друзів або родичів до чотирьох чоловік. Турист дізнається, чи отримав він безкоштовний квиток і куди за кілька днів до вильоту.

Більш детальну інформацію Japan Airlines опублікують на початку січня, а реєстрацію відкриють в кінці лютого.