В Японії кандидат на пост губернатора префектури Тіба Юсуке Каваї веде свою виборчу кампанію в образі Джокера.

Про це пише видання Kotaku.

Безумовно, образ Юсуке Каваї не є ідеальним косплеєм Джокера, але його макіяж і одяг все ж нагадують персонажа, якого зіграв Хоакін Фенікс.

Юсуке Каваї одягнений в бордовий жакет з гірчичним хусткою в нагрудній кишені. Схоже, що Каваї уникає надмірного подібності з героєм фільму. Наприклад, в минулому році один кандидат був одягнений як Лелуш з Code Geass: Lelouch of the Rebellion. Пізніше йому подзвонили з аніме-компанія Sunrise і політику довелося вибачитися.

У своєму відеозверненні в ефірі NHK Каваї порадив глядачам опублікувати його запис на YouTube і в TikTok.

Каваї також дав інтерв’ю телеканалу Tokyo Sports, який запитав його про клоунському гримі. “Оскільки клоун – свого роду темний герой, у мене склалося враження, що я можу отримати підтримку мас”.

Кілька років тому Каваї звільнився з роботи і спробував потрапити в японську індустрію розваг в якості коміка.

В японській політиці іноді зустрічаються кандидати, що не здаються серйозними – або не люблять серйозних суперників. Швидше, вони з’являються в політиці для видовища.