Прокуратура Японії видала ордер на арешт дружини колишнього голови Nissan Motor Co. Карлоса Гона, якого підозрюють у фінансових махінаціях.

Про це повідомляє агенство Reuters.

У вівторок, 7 січня, японська прокуратура видала ордер на арешт Керол Гон — дружини підозрюваного у фінансових махінаціях ексголови Nissan Motor Co. Карлоса Гона.

Її звинувачують в неправдивих свідченнях про те, що вона нібито не знала та не зустрічалася з людьми, пов’язаними з компанією, яка отримувала платежі від Nissan Motor та передавала частину фірмі, що належить Гону. У Бейруті, столиці Лівану, міністр юстиції підтвердив, що прокурори отримали ордер на арешт.

Також правоохоронці вживають заходів для повернення Гона до Японії. Зараз вони вивчають ліванські закони, щоб знайти спосіб повернути його та передати до суду.

Нагадаємо, в грудні 2018 року токійська прокуратура висунула Карлосу Гону та його помічнику звинувачення у спотворенні фінансових звітів компанії. За 11 днів Карлосу Гону висунули нові звинувачення.