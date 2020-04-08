Про це повідомили в прес-службі міністерства закордонних справ України.

Уряд Японії передасть Україні як партнерську підтримку партію противірусного препарату фавіпіравір (“Авіган”). Цей препарат, за інформацією японських медиків, допомагає полегшити перебіг вірусних захворювань.

Ефективність фавіпіравіру при лікуванні коронавірусної інфекції COVID-19 зараз досліджується, але всупереч цьому свій інтерес до застосування препарату висловлюють багато країн.

“Ми вдячні Уряду Японії, що дуже швидко відгукнувся на наше прохання про допомогу, та Україна увійшла до переліку 20 країн, які отримають ці ліки”, — зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Партія препарату буде надіслана ​​в Україну через систему ООН. Міністерство охорони здоров’я здійснить подальший розподіл препарату в медичні установи.