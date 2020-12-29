Японська компанія Sumitomo Forestry і Кіотський університет розробляють перший у світі космічний супутник, зроблений із дерева.

Про це повідомляє агентство ВВС.

Супутник планується запустити в космос в 2023 році.

Лісозаготівельна компанія Sumitomo Forestry і Кіотський університет розпочнуть експерименти з різними видами деревини в екстремальних умовах на Землі. Компанія вже почала дослідження в сфері росту дерев і використання деревних матеріалів у космосі.

Очікується, що дерев’яні супутники сприятимуть зниженню кількості космічного сміття. Таке сміття стає все більш серйозною проблемою в міру того, як в атмосферу запускається все більше супутників.

За словами розробників, дерев’яні супутники, падаючи назад на Землю, згорять, не викидаючи в атмосферу шкідливі речовини і не обсипаючи поверхню уламками.

“Ми дуже стурбовані тим фактом, що всі супутники, які повертаються в атмосферу Землі, згорають і створюють крихітні частинки оксиду алюмінію, які будуть плавати в верхніх шарах атмосфери протягом багатьох років. В кінцевому підсумку це вплине на навколишнє середовище Землі”, – заявив у коментарі ВВС Такао Дой, професор Університету Кіото і японський астронавт.

За його словами, спочатку буде розроблена інженерна модель дерев’яного супутника, а потім створена льотна модель.

Відомо, що в компанії Sumitomo Forestry розроблятимуть матеріали з дерева, стійкі до перепадів температури і сонячного світла.

Як уточнює ВВС із посиланням на дані Всесвітнього економічного форуму, навколо Землі обертається близько 6000 супутників. Близько 60% з них не функціонують, будучи космічним сміттям.

Таке сміття рухається з неймовірно високою швидкістю – більш ніж 22 300 миль на годину (понад 35 800 км на годину), тому може завдати значної шкоди будь-яким об’єктам, в які потрапляє.