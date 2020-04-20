Сфера секс-послуг Японії постраждала від епідемії коронавырусу і уряд надасть фінансову допомогу її працівникам.

Про це повідомляється на сайті американкою медіакомпанії CNN.

Секс-працівники в Японії постраждали від закриття і обмежень через епідемію. Зокрема, в Японії введено надзвичайний стан: багато підприємств закриті, людям радять не виходити на вулицю.

Уряд розробив пакет заходів, включаючи фінансове стимулювання на суму 108 трильйонів японських ієн (1 трильйон доларів США), в тому числі і на сферу секс-послуг, які були включені до переліку професій, що дотуються після втручання активістів.

За даними Університету Джона Хопкінса, в Японії зареєстровано близько 11 тисяч випадків захворювання коронавірусом по всій країні, в тому числі не менше 236 випадків смерті.