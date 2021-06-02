В Японії починають масову вакцинацію на робочих місцях і в університетах, щоб прищепити якомога більше людей до початку Олімпіади в Токіо.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Зазначається, що для вакцинації будуть використовувати препарат компанії Moderna.

Генеральний секретар уряду Японії Кацунобу Като сказав, що дату можуть скорегувати, якщо уряд вважатиме, що вакцинацію людей старше 65 років можна завершити до кінця липня.

Він також заявив, що компанії та університети будуть самі визначати, кому зробити щеплення. Влада рекомендувала віддавати пріоритет літнім людям і людям з супутніми захворюваннями. Право на отримання вакцини також можуть отримати члени сімей співробітників цих закладів.

Японський олімпійський комітет визначив, що в цілому вакцинацію можуть пройти близько 1,6 тис. осіб – зокрема, спортсмени, які включені чи можливо будуть включені до складу національної збірної, а також їхні тренери й обслуговий персонал. Вакцинація спортсменів почалася у вівторок в Національному тренувальному центрі в Токіо.