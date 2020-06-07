Японія не буде приєднуватися до засудження уряду Китаю через закон про національну безпеку Гонконгу.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Влада Японії вирішила не приєднуватися до Сполучених Штатів, Великобританії та інших країн до заяви про засудження Китаю за новий закон про безпеку.

Нагадаємо, Сполучене Королівство, США, Австралія і Канада, 28 травня, засудили Китай за введення закону, який, за їхніми словами, буде загрожувати свободі і порушить китайсько-британську угоду 1984 року про автономію колишньої колонії.

Токіо виступив із заявою 28 травня, в день, коли парламент Китаю затвердив законодавство про національну безпеку, заявивши, що нація “серйозно стурбована” цим кроком, який, може поставити під загрозу особливу автономію і свободу Гонконгу.

Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігає обмежену демократію та громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіну. Автономний регіон також має особливий торговельний статус із США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.