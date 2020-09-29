Про це повідомляє інформагентство Kyodo.
Очікується, що використання водневого палива скоротить витрати в порівнянні з транспортуванням палива з Землі.
Хоча рідкої води на поверхні Місяця не існує, минулі дослідження припускають, що в кратері біля південного полюса Місяця може бути лід, який ніколи не піддавався впливу сонячного світла. Тому JAXA має намір співпрацювати з США в будівництві орбітальної космічної станції Gateway в 2020-х роках і побудувати приблизно до 2035 року завод з виробництва палива на південному полюсі Місяця.
За даними Японського агентства аерокосмічних досліджень, паливо буде використовуватися в космічному кораблі багаторазового використання, який здатен доставити чотирьох астронавтів до нової станції і назад, а також в транспортному засобі, яке зможе подорожувати по Місяцю на відстань до 1000 кілометрів.
- Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) представило оновлений план своєї програми Artemis (“Артеміда”), що передбачає повернення людей на Місяць.