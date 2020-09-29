Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) планує до 2035 року побудувати на Місяці завод, який буде займатися виробництвом водневого палива.

Про це повідомляє інформагентство Kyodo.

Очікується, що використання водневого палива скоротить витрати в порівнянні з транспортуванням палива з Землі.

Хоча рідкої води на поверхні Місяця не існує, минулі дослідження припускають, що в кратері біля південного полюса Місяця може бути лід, який ніколи не піддавався впливу сонячного світла. Тому JAXA має намір співпрацювати з США в будівництві орбітальної космічної станції Gateway в 2020-х роках і побудувати приблизно до 2035 року завод з виробництва палива на південному полюсі Місяця.

За даними Японського агентства аерокосмічних досліджень, паливо буде використовуватися в космічному кораблі багаторазового використання, який здатен доставити чотирьох астронавтів до нової станції і назад, а також в транспортному засобі, яке зможе подорожувати по Місяцю на відстань до 1000 кілометрів.