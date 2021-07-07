Японія розглядає можливість посилення коронавірусних обмежень і повної заборони присутності глядачів на Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters, посилаючись на інформацію кількох джерел.

Також очікується, що влада оголосить у Токіо надзвичайний стан для стримування коронавірусної інфекції за 16 днів до початку Ігор.

Прем’єр-міністр Есіхіде Суга заявив, що його уряд ухвалить у четвер рішення про нові заходи, щоб зупинити поширення вірусу. Очікується, що ці заходи визначать, чи зможуть глядачі бути присутніми на олімпійських заходах.

Протягом декількох тижнів медичні експерти заявляли, що відсутність глядачів на Олімпійських іграх буде найменш ризикованим варіантом на тлі широко поширеної громадської стурбованості тим, що Ігри спричинять нові сплески коронавірусних інфекцій.

Організатори вже заборонили закордонним глядачам приїздити на захід і встановили обмеження для місцевих глядачів у 50% місткості.

Водночас оргкомітет Ігор заявив, що обмеження для глядачів будуть засновані на змісті надзвичайного стану у зв’язку з коронавірусом в Японії або інших відповідних заходах.

В Японії не було таких масштабних спалахів COVID-19, які спостерігалися в інших країнах, але було зареєстровано понад 800 000 випадків захворювання і 14 800 смертей. У середу в Токіо виявлено 920 нових випадків – це найвищий показник з 13 травня.