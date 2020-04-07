Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оприлюднив пакет заходів стимулювання, який є одним з найбільших в світі, в умовах надзвичайного стану через спалах коронавіруса. Пакет заходів спрямований на те, щоб зупинити зростання нових випадків заражень в великих населених пунктах.
Абе оголосив надзвичайний стан в Токіо та в шести інших префектурах на термін близько одного місяця.
Зокрема, уряд Японії виділив на пакет заходів 108 трильйонів ієн (990 мільярдів доларів США – ред.), Щоб пом’якшити тяжкі наслідки пандемії для третьої за величиною економіки світу.
Сьогодні в Японії зареєстровано 3906 випадків зраження коронавірусом.
- Раніше повідомлялося, що відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.
- Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.