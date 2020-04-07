В Японії виділили 1 мільярд доларів США для боротьби з наслідками коронавіруса.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе оприлюднив пакет заходів стимулювання, який є одним з найбільших в світі, в умовах надзвичайного стану через спалах коронавіруса. Пакет заходів спрямований на те, щоб зупинити зростання нових випадків заражень в великих населених пунктах.

Абе оголосив надзвичайний стан в Токіо та в шести інших префектурах на термін близько одного місяця.

Зокрема, уряд Японії виділив на пакет заходів 108 трильйонів ієн (990 мільярдів доларів США – ред.), Щоб пом’якшити тяжкі наслідки пандемії для третьої за величиною економіки світу.

Сьогодні в Японії зареєстровано 3906 випадків зраження коронавірусом.