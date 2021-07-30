Уряд Японії ухвалив рішення продовжити дію надзвичайного стану в Токіо та інших регіонах країни через різкий спалах коронавірусу. Зараз в країні відбувається Олімпіада.

Про це повідомляє BBC.

Нові обмеження ввели в районах, які знаходяться близько до Токіо, а також – в місті Осака.

Прем’єр-міністр Японії Йосхіде Суга попередив, що коронавірус поширюється безпрецедентними темпами, закликавши громадян спостерігати за Олімпійськими іграми з дому.

“Якщо динаміка збільшення кількості випадків зараження коронавірусом не зміниться, медична система може не витримати”, – сказав очільник японського уряду.

За словами міністра охорони здоров’я Японії Норіхіса Тамура, країна на порозі “страшної стадії пандемії”.

У четвер в Токіо було зареєстровано 3865 випадків коронавірусу, що стало рекордним показником третій день поспіль. За даними міністерства охорони здоров’я, в Японії кількість випадків захворювання і смертності нижча, ніж у багатьох інших країнах, проте середній ріст показників за тиждень наразі складає 28 на 100 000 осіб по всій країні і 88 в Токіо. За даними Університету Джона Хопкінса, в США цей показники становить 18,5, 48 у Великобританії й 2,8 в Індії.