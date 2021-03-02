Японія попросила Китай припинити вимагати від японських громадян здавати анальний тест на COVID-19 при в'їзді в країну.

Про це повідомляє BBC.

Японські чиновники заявили, люди скаржаться на “психологічний стрес”, який вони відчувають під час процедури.

Зокрема, головний секретар кабінету міністрів Японії Кацунобу Като сказав, що така методика тестування не підтверджена більше ніде в світі.

Китай почав брати мазки з анального отвору в січні.

Минулого тижня офіційний Пекін заперечував, що вимагав від американських дипломатів проходження таких тестів після того, як американські ЗМІ повідомили, що деякі скаржилися на цю процедуру.

“Деякі японці повідомили нашому посольству в Китаї, що у них взяли анальний мазок, який викликав сильний психологічний стрес”, – сказав Като.

Під час взяття ректального тесту ватний тампон змочують в сольовому розчині, а потім вводять на 2-3 сантиметри в задній прохід. Потім вату перевіряють на наявність активних слідів вірусу.

За словами Като, Китай поки не відповів на запит Японії, спрямований через посольство в Пекіні.

Як повідомляє BBC, деякі китайські експерти стверджують, що ректальні тести на COVID-19 можуть “підвищити рівень виявлення інфікованих людей”. Державні ЗМІ повідомили, що ці тести викликали суперечки серед експертів і що вони були набагато менш ефективні, ніж тести на верхніх дихальних шляхах.