Про це повідомляє видання The Japan Times.
Режим надзвичайного стану (НС) торкнеться префектур Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сига, Окаяма і Хіросіма. Він почне діяти з п’ятниці, 27 серпня, і триватиме до 12 вересня.
Причиною розширення зон дії НС пояснюється швидким поширенням штаму Delta. Уряд щосили намагається взяти під контроль ситуацію з коронавірусом, оскільки жителі країни втомлюються жити в умовах обмежень, а багато компаній ігнорують неодноразові прохання переводити людей на віддалену роботу.
У вівторок телекомпанія NHK повідомила про 21 570 нових випадків захворювання та 42 смертельні випадки. Летальність в Японії становить близько 1,2% в порівнянні з 1,7% у США і 2,0% у Великій Британії.
В умовах надзвичайного стану передбачена заборона на продаж алкоголю, проведення караоке в ресторанах. Також заклади громадського харчування мають обмежити роботу до 20:00 години.
Зараз режим надзвичайного стану діє в Токіо, а також в префектурах Ібаракі, Точігі, Гунма, Тіба, Сайтама, Канагава, Сідзуока, Кіото, Осака, Хіого, Фукуока і Окінава.
Нагадаємо, що вчора в японській столиці стартували Паралімпійські ігри.
- Головний лікар-інфекціоніст США, радник Білого дому щодо протидії коронавірусу Ентоні Фаучі повідомив, що США сподіваються отримати контроль над пандемією навесні 2022 року, якщо більшість населення все ж зробить необхідні щеплення.