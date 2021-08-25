У середу міністр, який відповідає за заходи протидії коронавірусу, заявив, що в Японії надзвичайний стан буде введено ще в восьми префектурах. Тепер надзвичайний стан діятиме в 21 префектурі.

Про це повідомляє видання The Japan Times.

Режим надзвичайного стану (НС) торкнеться префектур Хоккайдо, Міягі, Гіфу, Аїті, Міє, Сига, Окаяма і Хіросіма. Він почне діяти з п’ятниці, 27 серпня, і триватиме до 12 вересня.

Причиною розширення зон дії НС пояснюється швидким поширенням штаму Delta. Уряд щосили намагається взяти під контроль ситуацію з коронавірусом, оскільки жителі країни втомлюються жити в умовах обмежень, а багато компаній ігнорують неодноразові прохання переводити людей на віддалену роботу.

У вівторок телекомпанія NHK повідомила про 21 570 нових випадків захворювання та 42 смертельні випадки. Летальність в Японії становить близько 1,2% в порівнянні з 1,7% у США і 2,0% у Великій Британії.

В умовах надзвичайного стану передбачена заборона на продаж алкоголю, проведення караоке в ресторанах. Також заклади громадського харчування мають обмежити роботу до 20:00 години.

Зараз режим надзвичайного стану діє в Токіо, а також в префектурах Ібаракі, Точігі, Гунма, Тіба, Сайтама, Канагава, Сідзуока, Кіото, Осака, Хіого, Фукуока і Окінава.

Нагадаємо, що вчора в японській столиці стартували Паралімпійські ігри.