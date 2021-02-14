Про це йдеться в повідомленні міністерства.
“Сьогодні ми надали спеціальний дозвіл на підставі статті 14-3 Закону про фармацевтичних та медичних препаратах для нової вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer Japan Inc.” – йдеться в повідомленні відомства.
Вакцинація в Японії почнеться в другій половині лютого і буде проходити в кілька етапів. Спочатку планують вакцинувати 4 млн медичних і соціальних працівників. Далі почнуть робити щеплення близько 36 млн осіб старше 65 років. Потім кампанія по вакцинації пошириться на 8,2 млн жителів Японії з хронічними захворюваннями. І вже з травня щепитися зможуть інші жителі Японії.
- Раніше Україна отримала підтвердження на постачу 12 млн доз вакцин проти коронавірусу від компаній AstraZeneca (Велика Британія) та Novavax (США).
- Вакцина від AstraZeneca — це векторна вакцина (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах.
- Як відомо, МОЗ очікує, що вакцинація проти коронавірусу COVID-19 розпочнеться в Україні вже наступного тижня. Першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС.