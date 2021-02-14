Про це йдеться в повідомленні міністерства.

“Сьогодні ми надали спеціальний дозвіл на підставі статті 14-3 Закону про фармацевтичних та медичних препаратах для нової вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer Japan Inc.” – йдеться в повідомленні відомства.

Вакцинація в Японії почнеться в другій половині лютого і буде проходити в кілька етапів. Спочатку планують вакцинувати 4 млн медичних і соціальних працівників. Далі почнуть робити щеплення близько 36 млн осіб старше 65 років. Потім кампанія по вакцинації пошириться на 8,2 млн жителів Японії з хронічними захворюваннями. І вже з травня щепитися зможуть інші жителі Японії.