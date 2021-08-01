В Японії дизайнери створили кімоно для всіх країн-учасниць, які беруть участь в Олімпіаді в Токіо. Україна теж отримала свій традиційний одяг.

Фото опубліковані на сайті та в Instagram KIMONO PROJECT ImagineOneWorld.

Японські дизайнери виготовили унікальні кімоно із символами 213 країн та регіонів, спортсмени яких беруть участь у цьогорічній літній Олімпіаді, в рамках некомерційного проєкту KIMONO PROJECT ImagineOneWorld.

Мета проєкту — познайомити світ з Японією та зблизити країни, що беруть участь в змаганнях. Автором ідеї виступив дизайнер Йошімаса Такакура. Він же збирав гроші на реалізацію задуму і контролював процес створення кімоно. Робота тривала з 2014 року.

“Через кімоно ми передаємо послання про те, що світ обов’язково стане єдиним цілим”, — йдеться на сторінці проєкту.

Кімоно кожної країни відбиває її історію, культуру, визначні пам’ятки тощо. На кімоно України зображено соняшники, лелек, пам’ятник князю Володимиру.

“Два доброзичливих лелеки, квіти соняшника, які представляють цю країну і мають захований візерунок, статуя великого князя Київського, який, як кажуть, відкрив цю країну, та силует пшениці роблять його природним для України. Це зображує історію”, — каже дизайнер Масанобу Ота.

За словами творця, на роботу справило враження й контрастне поєднання жовтого та синього кольорів українського прапора.

До цього кімоно додається й обі — японський пояс, яким підперізують традиційний одяг. Дизайн натхнений українськими писанками. Його створила компанія Nishijin Maizuru.

Подивитися фото усіх нарядів, які в рамках проєкту виготовили японські митці, можна за посиланням.