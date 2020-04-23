Про це заявив глава експертного комітету щодо ситуації з COVID-19 країни Сігеру Омі, пише Financial Times.
Зазначається, що Японія, як і Швеція, прагнула обмежити кількість підтверджених випадків COVID-19, не обмежуючи економічну активність і не роблячи обов’язковим соціальне дистанціювання.
“Японія хоче скоротити кількість випадків, але неможливо звести його до нуля через характер захворювання”, – зазначив Омі.
Він додав, що тяжкість майбутніх хвиль буде залежати від того, наскільки поведінка суспільства адаптується до вірусу.
Прем’єр-міністр Сіндзо Абе оголосив надзвичайний стан в семи префектурах 7 квітня, який згодом поширився по всій країні.
На відміну від примусових обмежень в більшості країн Європи і в деяких штатах США, соціальне дистанціювання в Японії є добровільним – частково через конституційне право на вільне пересування. Деякі підприємства, такі як спортивні зали закриті, але інші, наприклад ресторани, залишаються відкритими. Але бізнес критикує навіть ці обмеження.
Дотримання гігієни і ефективне відстеження контактів сприяло тому, що спалах коронавірусу в Японії зростав повільно.
Омі закликав японську громадськість посилити соціальну дистанцію, попередивши, що невиконання цієї вимоги змусить продовжити надзвичайний стан.
“Якщо вдасться уникнути 80 % контактів, ми розраховуємо значно знизити рівень інфекції без карантину для наших громадян”, – додав він.
За його словами, мета полягає в тому, щоб скоротити кількість випадків до рівня, коли їх можна контролювати шляхом відстеження контактів.
Омі також додав, що хоче розширити можливості тестування в Японії до такої міри, щоб кожен, хто потребує медичної допомоги, міг пройти тестування.
- В Японії виділили 1 мільярд доларів США для боротьби з наслідками коронавіруса.
- Колишній міністр охорони здоров’я Японії і ексгубернатор Токіо Йоїті Масудзое заявив, що кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Японії може в 10 разів перевищувати дані офіційної статистики.