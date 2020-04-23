В Японії вирішили відмовитися від жорсткого карантину, оскільки "знищення коронавірусу неможливе" та потрібно захистити економіку.

Про це заявив глава експертного комітету щодо ситуації з COVID-19 країни Сігеру Омі, пише Financial Times.

Зазначається, що Японія, як і Швеція, прагнула обмежити кількість підтверджених випадків COVID-19, не обмежуючи економічну активність і не роблячи обов’язковим соціальне дистанціювання.

“Японія хоче скоротити кількість випадків, але неможливо звести його до нуля через характер захворювання”, – зазначив Омі.

Він додав, що тяжкість майбутніх хвиль буде залежати від того, наскільки поведінка суспільства адаптується до вірусу.

Прем’єр-міністр Сіндзо Абе оголосив надзвичайний стан в семи префектурах 7 квітня, який згодом поширився по всій країні.

На відміну від примусових обмежень в більшості країн Європи і в деяких штатах США, соціальне дистанціювання в Японії є добровільним – частково через конституційне право на вільне пересування. Деякі підприємства, такі як спортивні зали закриті, але інші, наприклад ресторани, залишаються відкритими. Але бізнес критикує навіть ці обмеження.

Дотримання гігієни і ефективне відстеження контактів сприяло тому, що спалах коронавірусу в Японії зростав повільно.

Омі закликав японську громадськість посилити соціальну дистанцію, попередивши, що невиконання цієї вимоги змусить продовжити надзвичайний стан.

“Якщо вдасться уникнути 80 % контактів, ми розраховуємо значно знизити рівень інфекції без карантину для наших громадян”, – додав він.

За його словами, мета полягає в тому, щоб скоротити кількість випадків до рівня, коли їх можна контролювати шляхом відстеження контактів.

Омі також додав, що хоче розширити можливості тестування в Японії до такої міри, щоб кожен, хто потребує медичної допомоги, міг пройти тестування.