Міністр закордонних справ Японії Тосиміцу Мотегі заявив, що країна відправить до В'єтнаму 1 млн вакцин проти COVID-19.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

За словами Мотегі, партія вакцин AstraZeneca, вироблених в Японії, повинна прибути до В’єтнаму в середу.

З населенням близько 98 мільйонів осіб у В’єтнамі число інфекцій становить 10 241, і тільки 58 осіб померли з початку пандемії.

Мотегі додав, що Японія розглядає можливість додаткових пожертвувань вакцини Тайваню і з початку липня планує аналогічні поставки в Індонезію, Малайзію, Філіппіни і Таїланд.

У цьому місяці Тайвань уже отримав 1,24 мільйона доз препарату AstraZeneca з Японії, щоб протистояти новому спалаху коронавірусу всередині країни. У вівторок його уряд подякував Японії за розгляд додаткової допомоги.

Японія уклала контракт на закупівлю 120 мільйонів доз вакцини AstraZeneca, який був схвалений минулого місяця. Але найближчим часом немає планів використовувати цю вакцину всередині країни, оскільки існують побоювання з приводу міжнародних повідомлень про тромби.