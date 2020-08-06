Сьогодні, 6 серпня, в Хіросімі, Японія, дзвенять дзвони з нагоди 75-ї річниці страшної трагедії - скидання першої в світі атомної бомби.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

6 серпня 1945 американський бомбардувальник скинув уранову бомбу над містом, в результаті чого загинуло близько 140 000 чоловік.

Три дні по тому на Нагасакі була скинута друга ядерна бомба.

Імператорська Японія здалася союзникам 14 серпня 1945 року.

Сьогодні рано вранці прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і мер Хіросіми разом з вижили після вибуху і їх нащадкам взяли участь в пам’ятних заходах в міському парку Миру.

Вшанувати жертв трагедії зазвичай збираються тисячі людей, але в цьому році їх чисельність значно скоротилася: люди сиділи на стільцях на певній дистанції один від одного і були в масках.

Тих, що пережили атомні вибухи відомі під ім’ям “хібакуся”.

Людям, які пережили ядерні бомбардування, довелося стикнутися із впливом радіації і психологічними травмами.