Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
6 серпня 1945 американський бомбардувальник скинув уранову бомбу над містом, в результаті чого загинуло близько 140 000 чоловік.
Три дні по тому на Нагасакі була скинута друга ядерна бомба.
Імператорська Японія здалася союзникам 14 серпня 1945 року.
Сьогодні рано вранці прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе і мер Хіросіми разом з вижили після вибуху і їх нащадкам взяли участь в пам’ятних заходах в міському парку Миру.
Вшанувати жертв трагедії зазвичай збираються тисячі людей, але в цьому році їх чисельність значно скоротилася: люди сиділи на стільцях на певній дистанції один від одного і були в масках.
Тих, що пережили атомні вибухи відомі під ім’ям “хібакуся”.
Людям, які пережили ядерні бомбардування, довелося стикнутися із впливом радіації і психологічними травмами.
- У цьому році виповнилося 34 роки Чорнобильській аварії.