Уряд Японії схвалив план, згідно з яким планується злити в Тихий океан понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води з атомної електростанції "Фукусіма-1", яка постраждала від цунамі в 2011 році.

Про це, зокрема, повідомляють британське агентство ВВС та японське агентство Kyodo.

У Токіо запевняють, що вода буде очищена від радіоактивних речовин, розбавлена, і її злив в океан буде безпечним.

Ця вода використовувалася для охолодження ядерного палива на АЕС. Зараз її обробляють в рамках складного процесу фільтрації: буде видалено більшу частину радіоактивних елементів, але деякі все ж залишаються, зокрема тритій (вважається шкідливим для людини лише у дуже великих дозах).

Вода зберігається у резервуарах, проте очікується, що вони будуть заповнені до 2022 року.

Згідно з даними агентства Reuters, нині там зберігається близько 1,3 млн тонн води. Цього достатньо, щоб заповнити близько 500 плавальних басейнів олімпійського розміру.

Воду планують зливати поетапно в невеликих кількостях.

За оцінками японської влади, процес підготовки до зливання води займе близько 2 років. За цей час оператор станції Tokyo Electric Power повинен видалити з неї шкідливі речовини, побудувати необхідну для цього інфраструктуру та отримати схвалення регулюючих органів.

Попри запевнення Японії, що процес буде безпечним, влада сусідніх країн стурбована цим рішенням (зокрема Китаю та Південної Кореї).

В МЗС Китаю закликали Японію “діяти відповідально” та назвали рішення про злив води “шкідливим для сусідніх країн”. А в уряді Південної Кореї провели екстрене засідання через це.

Представники рибальської промисловості Японії також виступила проти, побоюючись, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону.

Екологічні організації, такі як “Грінпіс”, також проти випуску води в океан.

Водночас, план Японії має підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке заявляє, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.

Японію підтримали і США. В американському держдепартаменті зазначили, що “в цій унікальній і складній ситуації Японія зважила всі варіанти і їх наслідки, проявила прозорість в ухваленні рішення і, судячи з усього, обрала підхід, відповідний прийнятим в усьому світі стандартам ядерної безпеки”.

Як зазначає ВВС з посиланням на вчених, хоча тритій (елемент, який залишиться у воді з “Фукусіми” після фільтрації) є радіоактивним, період його напіврозпаду становить близько 12 років. Це означає, що він зникне з навколишнього середовища протягом десятиліть, а не століть.

Однак представники рибальської промисловості стурбовані ризиком потрапляння цього радіоактивного елемента в харчовий ланцюг та споживання через морепродукти.

Вчені також зазначають, що під час випробувань ядерної зброї, проведених США, Великою Британією та Францією протягом 1940-х, 1950-х і 1960-х років, у Тихий океан потрапило значно більше радіації.

Як відомо, аварія на АЕС в префектурі Фукусіма сталася 11 березня 2011 року. Вона була спровокована потужним землетрусом та цунамі. В результаті були пошкоджені реактори АСЕ, вийшли з ладу системи енергопостачання і охолодження.

Унаслідок цього в енергоблоках розплавилося паливо, були пошкоджені захисні корпуси реакторів. Для охолодження реакторів в них безперервно закачували воду (було використано понад мільйон тонн води).

Аварія на “Фукусімі” стала найстрашнішою ядерною катастрофою з часів аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році.