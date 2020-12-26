Про це повідомляє агентство Reuters.
Заборона вводиться через побоювання поширення нового штаму коронавірусу COVID-19, який раніше виявили у Великій Британії.
Заборона набуде чинності з 28 грудня і триватиме до кінця січня 2021 року.
Громадянам Японії, а також іноземцям, які мають дозвіл на проживання в цій країні, в’їзд буде дозволено. Однак вони повинні будуть пред’явити негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до від’їзду в Японію.
Крім того, після прибуття їм доведеться перебувати на карантині протягом двох тижнів.
У п’ятницю, 25 грудня, влада Японії повідомила про виявлення перших випадків нового штаму коронавірусу у мандрівників, які прибули з Великої Британії. Новий штам вважається більш заразним.
Крім того, новий варіант COVID-19 виявили у чоловіка, який відвідав Британію, а також у одного з членів його сім’ї.
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Новий штам посилює побоювання з приводу зростання захворюваності в країні. Так, у суботу в Токіо повідомили про рекордний показник добової захворюваності на коронавірус: 949 випадків.
Це викликає занепокоєння, оскільки під час новорічних свят багато жителів Токіо їдуть у провінції, щоб відвідати родичів і храми.
Днями прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга закликав жителів країни залишатися на свята вдома і уникати соціальних контактів.
Наразі в Японії налічується понад 218 тисяч випадків зараження COVID-19 і понад 3 тисяч смертей.
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Новий штам коронавірусу COVID-19 спричинив несамовиту паніку серед жителів самої Великої Британії. Люди масово кинулися до продуктових магазинів та спустошили полиці.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.
- Уряд України поки не планує вводити заборону на в’їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.
- Після швидкого поширення нового штаму COVID-19 у Великій Британії, Європейська комісія вирішила обмежити в’їзд громадян з цієї країни.