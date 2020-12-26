Влада Японії оголосила про тимчасову заборону на в'їзд до країни для іноземців, які не є її жителями.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Заборона вводиться через побоювання поширення нового штаму коронавірусу COVID-19, який раніше виявили у Великій Британії.

Заборона набуде чинності з 28 грудня і триватиме до кінця січня 2021 року.

Громадянам Японії, а також іноземцям, які мають дозвіл на проживання в цій країні, в’їзд буде дозволено. Однак вони повинні будуть пред’явити негативний результат тесту на коронавірус, зробленого не пізніше ніж за 72 години до від’їзду в Японію.

Крім того, після прибуття їм доведеться перебувати на карантині протягом двох тижнів.

У п’ятницю, 25 грудня, влада Японії повідомила про виявлення перших випадків нового штаму коронавірусу у мандрівників, які прибули з Великої Британії. Новий штам вважається більш заразним.

Крім того, новий варіант COVID-19 виявили у чоловіка, який відвідав Британію, а також у одного з членів його сім’ї.

Новий штам посилює побоювання з приводу зростання захворюваності в країні. Так, у суботу в Токіо повідомили про рекордний показник добової захворюваності на коронавірус: 949 випадків.

Це викликає занепокоєння, оскільки під час новорічних свят багато жителів Токіо їдуть у провінції, щоб відвідати родичів і храми.

Днями прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суга закликав жителів країни залишатися на свята вдома і уникати соціальних контактів.

Наразі в Японії налічується понад 218 тисяч випадків зараження COVID-19 і понад 3 тисяч смертей.