Уряд Японії заявив, що закриє небо над країною для білоруських авіакомпаній через примусову посадку літака Ryanair з опозиційним журналістом Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомляє японський державний телеканал NHK.

Генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като заявив, що подібний інцидент може статися знову, оскільки білоруський уряд не визнав свої дії неправильними.

Він додав, що дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. У зв’язку з інцидентом Японія прийняла рішення закрити свій повітряний простір для білоруської авіакомпанії “Белавіа” і не приймати її рейси, включаючи чартерні, навіть якщо надійде відповідне прохання.

Като також закликав негайно звільнити журналіста Романа Протасевича.

Як відомо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Атени-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера. Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега.

Увечері 24 травня в інтернет виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам.

Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, тоді заявив, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.

Наступного дня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.

30 травня Романа Протасевича перевели до СІЗО КДБ у Мінську, де також сидить його дівчина, росіянка Софія Сапега.

Також стало відомо, що за заарештованим опозиційним журналістом в Греції стежили невідомі особи з російськими паспортами.

3 червня Роман Протасевич в “інтерв’ю” провладному ЗМІ ОНТ зробив ряд неоднозначних заяв. На відео можна помітити подряпини на його тілі.