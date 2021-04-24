Влада Японії запроваджує режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом COVID-19 у Токіо й ще трьох префектурах.

Про це, зокрема, повідомляють японське агентство новин Kyodo та британське агентство ВВС.

Йдеться про префектури Осака, Хіого і Кіото.

Рішення про запровадження режиму НС ухвалив прем’єр-міністр Японії Йосіхіде Суґа на засіданні робочої групи щодо COVID-19 увечері 23 квітня.

Більш жорсткі обмеження почнуть діяти у вказаних префектурах уже з неділі, 25 квітня, і до 11 травня.

Будуть заборонені масові заходи за участю глядачів (зокрема спортивні ігри та концерти), закриті універмаги, а також бари і ресторани, де продають алкоголь та де передбачено караоке.

Закладам, які не зачиняться, загрожуватиме штраф у розмірі 2800 доларів (300 000 ієн). Іншим закладам громадського харчування потрібно буде зачинятися о 20:00 вечора.

Влада також скоротить кількість рейсів громадського транспорту.

Крім того, буде запропоновано закрити комерційні приміщення площею понад 1000 квадратних метрів (універмаги, торгові центри, кінотеатри та парки розваг), за винятком секцій, де продають товари першої необхідності.

Школи працюватимуть, а університетам рекомендується проводити заняття онлайн.

Своєю чергою губернатор Токіо Юріко Коїке заявила, що також рекомендує зачинити тренажерні зали, ігрові зали і вимикати неонові вивіски та інше освітлення після 20:00, щоб перешкодити людям виходити на вулиці вночі.

Усі ці заходи покликані стримати спалах коронавірусу під час майбутніх свят “Золотого тижня”.

У Японії це період з 29 квітня по 5 травня, на який припадають одразу кілька національних свят: день народження імператора Хірохіто (29 квітня), день Конституції (3 травня), День зелені (День заснування держави, 4 травня) і Свято дітей (5 травня).

“Ми запровадимо нетривалі проте інтенсивні заходи під час “Золотого тижня”, посилюючи заходи, пов’язані із закладами громадського харчування, та тимчасово зупиняючи потік людей”, – наголосив Йосіхіде Суґа, оголошуючи рішення щодо режиму НС.

Як зазначає Kyodo, хоча ці обмежувальні заходи не передбачають тотального блокування, проте вони більш серйозні, ніж ті, що запроваджувалися в країні раніше. Обмеження охоплять приблизно чверть зі 126-мільйонного населення Японії та запроваджуються за три місяці до старту літньої Олімпіади в Токіо.

Попри нестійку ситуацію з коронавірусом, японський уряд наполягає на тому, що Олімпіада відбудеться.

Тим часом у п’ятницю третій день поспіль в Японії зафіксували понад 5000 нових випадків зараження COVID-19. В Осаці, де наразі спостерігається найсильніший спалах, четвертий день поспіль зареєстровано понад 1000 випадків, в Токіо – 759, а в Хіого – рекордні 567.

Представники японського міністерства охорони здоров’я заявили, що близько 80% всіх нових випадків COVID-19 в Осаці і Хіого пов’язані з британським штамом коронавірусу. Крім того, цей варіант вірусу швидко поширюється в Токіо.