Понад десять тисяч житлових будинків в Японії залишилися без електропостачання в результаті сильних снігопадів.

Про це пише Reuters і Kyodo News.

Зазначається, що снігопад накрив центральну частину Японії і північне узбережжя країни.

Найбільше постраждали префектури Ніїгата і Гунма, де, за даними громадської телекомпанії NHK, за три дні випало близько 2 метрів снігу.

Через негоду прем’єр-міністр Есіхіде Суга скликав екстрене засідання з представниками відповідних міністерств і відомств.

Крім того, за даними поліції Ніігати, близько 1100 автомобілів застрягли по обидва боки швидкісної автомагістралі Канецу, що з’єднує Токіо і Ніїгату.

Близько 300 автомобілів також застрягли в одному місці на швидкісній автомагістралі Дзесінецу, яка з’єднує префектури Ніїгата, Нагано і Гунма.