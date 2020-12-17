Про це пише Reuters і Kyodo News.
Зазначається, що снігопад накрив центральну частину Японії і північне узбережжя країни.
Найбільше постраждали префектури Ніїгата і Гунма, де, за даними громадської телекомпанії NHK, за три дні випало близько 2 метрів снігу.
Через негоду прем’єр-міністр Есіхіде Суга скликав екстрене засідання з представниками відповідних міністерств і відомств.
Крім того, за даними поліції Ніігати, близько 1100 автомобілів застрягли по обидва боки швидкісної автомагістралі Канецу, що з’єднує Токіо і Ніїгату.
Близько 300 автомобілів також застрягли в одному місці на швидкісній автомагістралі Дзесінецу, яка з’єднує префектури Ніїгата, Нагано і Гунма.
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