Covid-19 Україна

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Японська компанія почала виробництво вакцини AstraZeneca

Японська фармацевтична компанія Daiichi Sankyo, що входить в двадцятку найбільших в світі за обсягом продажів, заявила в п'ятницю, що почала виробництво вакцини проти COVID-19 AstraZeneca.

П’ятниця, 12 березня 2021, 13:01

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія буде виготовляти вакцину в Японії, включаючи наповнення флаконів і упаковку, використовуючи об’ємний розчин, наданий AstraZeneca.

Уряд Японії вже домовився про покупку 120 млн доз вакцини AstraZeneca, достатніх для імунізації 60 млн чоловік. Основна частина препарату буде вироблятися в Японії компаніями Daiichi Sankyo, JCR Pharma і іншими місцевими партнерами.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

  • Раніше повідомлялося, що в Австрії тимчасово зупинили вакцинацію людей препаратами з однієї партії від AstraZeneca після смерті жінки.
  • У четвер, 11 березня, органи охорони здоров’я Данії заявили про призупинення використання оксфордської вакцини проти коронавірусу AstraZeneca.
  • Влада Норвегії зупиняє застосування в країні COVID-вакцини компанії AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей.
  • В Естонії вирішили поки не використовувати одну партію вакцини AstraZeneca, поки в Австрії не завершиться розслідування смерті однієї вакцинованої жінки і випадкe захворювання вакцинованого чоловіка.
Теги: AstraZeneca, Daiichi Sankyo, вакцина проти коронавірусу, виробництво

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