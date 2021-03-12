Японська компанія почала виробництво вакцини AstraZeneca

Японська фармацевтична компанія Daiichi Sankyo, що входить в двадцятку найбільших в світі за обсягом продажів, заявила в п'ятницю, що почала виробництво вакцини проти COVID-19 AstraZeneca.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія буде виготовляти вакцину в Японії, включаючи наповнення флаконів і упаковку, використовуючи об’ємний розчин, наданий AstraZeneca.

Уряд Японії вже домовився про покупку 120 млн доз вакцини AstraZeneca, достатніх для імунізації 60 млн чоловік. Основна частина препарату буде вироблятися в Японії компаніями Daiichi Sankyo, JCR Pharma і іншими місцевими партнерами.

ДОВІДКА

Oxford/AstraZeneca – це вакцина на платформі вірусного вектора без здатності до реплікації, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca (про принцип роботи векторних вакцин можна почитати тут). Вона показала середню ефективність в 70%. Один з режимів дозування може бути ефективним на 90%. Її вже використовують у Великій Британії, Мексиці та інших країнах. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Вакцина може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.