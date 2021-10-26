Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС та міжнародне інформагентство Reuters.

Згідно з японським законодавством, члени імператорської сім’ї жіночої статі втрачають свій статус при одруженні з простолюдином, хоча члени чоловічої статі цього не роблять.

Реєстрація шлюбу пройшла без пишних церемоній та урочистого прийому.

Очікується, що тепер пара переїде до Нью-Йорка, де Комуро працює адвокатом. На тлі цього молодят почали порівнювати з членами британської королівської родини, принцом Гаррі і Меган Маркл, які теж залишили королівський двір після весілля.

Як і у випадку з Маркл, після оголошення про прийдешнє весілля і приїзду Комуро до Японії місцева преса уважно стежила за кожним його кроком. Зокрема, його критикували за “хвостик”. Дехто вважав, що його зачіска не личить одруженню з принцесою.

Мако і Комуро оголосили про свої заручини чотири роки тому. Це спочатку віталося в країні. Але незабаром таблоїди повідомили про фінансовий скандал за участю матері Комуро. Жінка нібито була залучена в грошовий спір на суму близько 35 тисяч доларів, який триває досі. Через це одруження відкладали кілька разів.

Протягом багатьох років ця пара піддавалася надмірному висвітленню в ЗМІ, що навіть призвело до того, що принцеса страждала на посттравматичні стресові розлади.