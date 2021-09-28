Японська принцеса Мако відмовиться від одноразового платежу в понад мільйон доларів за відмову від свого королівського статусу, щоб вийти заміж за простолюдина.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Внучка імператора Акіхіто і її колишній однокурсник Кей Комура, з яким вони разом навчалися в коледжі, оголосили про заручини в 2017-му. Однак в наступному році пара відклала весілля, заявивши, що їй потрібно більше часу для планування спільного майбутнього.

Згідно з багатовіковими японськими законами, шлюб між королевою і простолюдином вимагає, щоб принцеса Мако відмовилася від свого королівського статусу. Водночас, що людина, яка залишає королівську сім’ю, може розраховувати на одноразову виплату в розмірі до 150 мільйонів ієн (1,35 мільйона доларів). Але Мако відмовилася від титулу і від грошей.

Дата весілля Мако і Комура може бути оголошена в жовтні. Після одруження пара планує жити в США.