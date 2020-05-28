Про це повідомила організація Stardom Wrestling, яку вона представляла.

“З великим сумом повідомляємо, що Хана померла. Будь ласка, поставтеся з повагою і дайте деякий час перед наступними оголошеннями. Цінуємо вашу підтримку в цей непростий час”, – йдеться в повідомленні.

За даними The Guardian, Кімура була знайдена мертвою в своєму будинку. Офіційна причина смерті не називається, але нещодавно вона розмістила повідомлення в соціальних мережах, в яких попрощалася зі своїми шанувальниками.

Місцеві ЗМІ пов’язали смерть рестлерші з цькуванням в соцмережах через зйомки в реаліті-шоу Netflix “Будинок з терасою”, який транслювали на японському каналі Fuji Television. Кімура знімалася в п’ятому сезоні реаліті-шоу, в якому три дівчини і три хлопці живуть в одному будинку. На зйомках дівчина вела себе емоційно, через це на неї і обрушився шквал критики та образ.

Фото з відкритих джерел

Після смерті Кімури “Будинок з терасою” скасував зйомки нових епізодів.

А уряд Японії вирішив переглянути закон, за яким влада карає за кіберзлочини.

“Необхідно правильно впровадити процедури розкриття інформації про відправників, щоб приборкати зловживання в Інтернеті та врятувати жертв”, – зазначив міністр зв’язку Санае Такаічі.

 

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Публикация от 木村花(HANA) (@hanadayo0903)

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