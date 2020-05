Про це повідомила організація Stardom Wrestling, яку вона представляла.

“З великим сумом повідомляємо, що Хана померла. Будь ласка, поставтеся з повагою і дайте деякий час перед наступними оголошеннями. Цінуємо вашу підтримку в цей непростий час”, – йдеться в повідомленні.

Stardom fans,

We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.

Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.

We appreciate your support during this difficult time.

— We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020