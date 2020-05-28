Японська професійна рестлерша і учасниця реаліті-шоу на телеканалі Netflix Хана Кімура через цькування в соцмережах наклала на себе руки.

Про це повідомила організація Stardom Wrestling, яку вона представляла.

“З великим сумом повідомляємо, що Хана померла. Будь ласка, поставтеся з повагою і дайте деякий час перед наступними оголошеннями. Цінуємо вашу підтримку в цей непростий час”, – йдеться в повідомленні.

Stardom fans, We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away. Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends. We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) May 23, 2020

За даними The Guardian, Кімура була знайдена мертвою в своєму будинку. Офіційна причина смерті не називається, але нещодавно вона розмістила повідомлення в соціальних мережах, в яких попрощалася зі своїми шанувальниками.

Місцеві ЗМІ пов’язали смерть рестлерші з цькуванням в соцмережах через зйомки в реаліті-шоу Netflix “Будинок з терасою”, який транслювали на японському каналі Fuji Television. Кімура знімалася в п’ятому сезоні реаліті-шоу, в якому три дівчини і три хлопці живуть в одному будинку. На зйомках дівчина вела себе емоційно, через це на неї і обрушився шквал критики та образ.

Після смерті Кімури “Будинок з терасою” скасував зйомки нових епізодів.

この度、番組に出演されていた、

木村花さんがご逝去された事について、

改めてお悔やみ申し上げます。

またご遺族の方々にも深く哀悼の意を表します。 — TERRACE HOUSE (@TH6TV) May 27, 2020

А уряд Японії вирішив переглянути закон, за яким влада карає за кіберзлочини.

“Необхідно правильно впровадити процедури розкриття інформації про відправників, щоб приборкати зловживання в Інтернеті та врятувати жертв”, – зазначив міністр зв’язку Санае Такаічі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 木村花(HANA) (@hanadayo0903) 22 Май 2020 в 11:15 PDT