В Японії дослідники визначили три умови, за одночасної наявності яких може статися масове зараження коронавірусом COVID-19.

Про це йдеться в статті японського експерта-міжнародника, журналіста Хірано Такаші для агентства “Укрінформ”.

Так, 3 березня професор Нішіура з університету Хоккайдо і його команда опублікували підсумки дослідження, яке показало, в яких умовах найчастіше люди заражаються новим коронавірусом.

Було проаналізовано 110 випадків, що виникли до 26 лютого. В результаті вчені визначили, в яких умовах утворилися кластери (масові зараження). Як виявилося, це місця скупчення людей, такі як спортзал, ресторан, лікарня, намет під час фестивалю тощо. Дослідники дійшли висновку, що якщо в таких закритих місцях присутні інфіковані особи, то “ймовірність передачі коронавірусу набагато вища – в 18,7 рази”.

Ґрунтуючись на цьому дослідженні, Нарада експертів, створена в Японії для боротьби з COVID-19 із фахівців у сфері медицини, оприлюднила результати власного аналізу та рекомендації.

Зокрема, були названі три умови, яких необхідно уникати, щоб запобігти виникненню кластера (масового зараження):

● закритий простір з поганою вентиляцією;

● скупчення людей в одному місці;

● розмови в тісній близькості (в межах досяжності руки).

“Японські експерти наполягають на тому, що якщо ці три умови задоволені одночасно, ймовірність виникнення кластеру зросте в рази. Це не означає, що зараження не станеться без задоволення цих умов. На їхню думку, зараження може виникати, але воно не масове”, – зазначає Хірано Такаші в своїй статті.

За словами журналіста, Нарада експертів наполегливо закликає японців уникати місць, де ці три умови спостерігаються одночасно. Уряд Японії навіть опублікував інфографіку, в якій просить не відвідувати подібних місць.

“Але треба зазначити, що вони не радять заборонити транспорт чи закрити заклади харчування, бо там ризики зараження не є великими. Японські експерти все-таки враховують можливі економічні та соціальні наслідки через жорсткіший карантин”, – наголошує Хірано Такаші.

Журналіст зазначає, що японці поки дослухаються до порад і поводяться стримано на вулиці, в зв’язку з чим темп поширення коронавірусу повільний.

“Але люди поступово перестають остерігатися вірусу і починають ходити на масові заходи, які не заборонені, забуваючи той важливий факт, що поки вірус не зупинено повністю, ризики виникнення великих кластерів захворювання завжди залишаються”, – пише Хірано Такаші.