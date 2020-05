Про це повідомляє Science Alert.

Теоретично, всі повинні розуміти, чому миття рук, носіння масок і дотримання правил гігієни важливо під час пандемії. Але ніщо насправді не допомагає зрозуміти суть проблеми так добре, як наочна демонстрація.

В експерименті взяли участь 10 осіб.

Одному з них нанесли трохи флуоресцентної фарби – це була “інфікована” людина. Після цього всім іншим учасникам дали можливість накрити стіл протягом наступних 30 хвилин.

Після вчені увімкнули флуоресцентні лампи, щоб показати, як поширилася фарба.

Як виявилося, “інфекція” була усюди. У трьох учасників вона була навіть на обличчі.

Основними переносниками “інфекції” були щипці, кришки посуду і ручка контейнера з напоєм.

NHK conducted an experiment to see how germs spread at a cruise buffet.

They applied fluorescent paint to the hands of 1 person and then had a group of 10 people dine.

In 30 min the paint had transferred to every individual and was on the faces of 3.

