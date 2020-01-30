Японський мільярдер Юсаку Маедзава відмовився від участі в телешоу, за допомогою якого планував знайти собі супутницю для космічної подорожі до Місяця.

Про це повідомляє британське агентство ВВС.

Так, на початку січня 44-річний чоловік оголосив відбір на роль подруги, яка повинна була стати не лише його коханою, а й здійснити з ним разом політ навколо Місяця на кораблі, побудованому компанією SpaceX Ілона Маска.

Пошуки повинні були відбуватися за допомогою телешоу під назвою “Full Moon Lovers”. Його планував показувати японський стрімінговий сервіс AbemaTV.

“Мені 44 роки. Відчуття самотності і порожнечі починає долати мене. Є всього одна річ, про яку я думаю, – бажання кохати одну жінку. Хоча кожен це сприймає як належне, у мене це досі не вийшло”, – відзначав мільярдер.

У зв’язку з цим він хотів знайти супутницю, з якою “голосно заявити про любов і мир у всьому світі” з космосу.

До шоу допускалися учасниці старше 20 років. Вони повинні були бути “яскравими і позитивними особистостями”, а також цікавитися космічними польотами і бути готовими взяти участь у підготовці до експедиції.

Майже 28 тисяч жінок відгукнулися на заклик Маедзави і подали заявки для участі у відборі. Однак сьогодні бізнесмен написав у Twitter, що розчарувався в своїй ідеї, а телевізійне шоу скасовується.

“З особистих причин я повідомив AbemaTV, що не братиму участі в зйомках про пошук пари і попросив скасувати шоу”, – написав Маедзава.

Бізнесмен додав, що “незважаючи на його щиру і чесну рішучість” брати участь у шоу, “якась його частина все ще відчувала змішані почуття з цього приводу”.

Мільярдер також написав, що відчуває докори сумління через те, що 27 тисяч 722 жінки “витратили свій дорогоцінний час” на подачу заявки.

Крім того, він вибачився перед усіма, хто був задіяний у виробництві шоу.

“Я розумію, що розчарував багатьох людей і всіх співробітників телеканалу, я щиро шкодую від щирого серця”, – наголосив Маедзава.

Мільярдер відомий як майбутній перший космічний турист у проєкті Ілона Маска. Весь політ навколо Місяця повинен зайняти близько тижня. Старт заплановано на 2023 рік.

Тепер у комерційний політ навколо супутника Землі Маедзава вирушить без пари. За планом корабель повинен підлетіти до Місяця на близьку відстань і обігнути його, але не здійснювати посадку.

Сума, яку японець заплатив компанії Ілона Маска за політ, не розголошується.

Маедзава заснував найбільший у Японії онлайн-магазин одягу Zozotown.

Відомо, що нещодавно мільярдер розійшовся з 27-річною актрисою Аяме Горікі.