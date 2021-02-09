Японський підводний човен зіткнувся з торговим судном при спробі спливти на поверхню біля тихоокеанського узбережжя країни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Морських сил самооборони.

За словами генерального секретаря японського кабміну Кацунобу Като, зіткнення відбулося в районі 11 години ранку (4:00 за київським часом) у головного острова Сікоку на півдні Японії.

Підводний човен “Сорю” Морських сил самооборони зіткнулася з суховантажем при спробі спливти на поверхню. В результаті інциденту три члени екіпажу отримали легкі травми.

Крім того, знімки, зроблені береговою охороною Японії, показали, що підводний човен отримала пошкодження своїх літаків “Фервотер” і крильевідних конструкцій на її бойовій рубці.

У Міноборони заявили, що на підводному човні також було пошкоджено обладнання зв’язку, але при цьому воно продовжувало працювати.

За словами представників берегової охорони, торгове судно – зареєстрований в Гонконзі балкер Ocean Artemis – не повідомила про пошкодження.

Підводний човен “Сорю” була введена в дію в 2009 році і є першою в своєму класі японської дизель-електричної підводним човном. Водотоннажність судна – близько 3000 тонн, екіпаж – 65 осіб.